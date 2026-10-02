Buscan cubrir más de 2.000 empleos por el Cyber Monday, el Black Friday y las fiestas: los 10 perfiles laborales más requeridos

El último tramo del año puede abrir nuevas oportunidades de empleo en Argentina. Randstad anunció que prevé cubrir más de 2.000 posiciones laborales en todo el país durante los próximos meses, impulsadas por el aumento de la actividad comercial asociado al Cyber Monday, el Black Friday, las fiestas de fin de año y la temporada de vacaciones de verano. La compañía informó que actualmente cuenta con cerca de 600 búsquedas abiertas.