Buscan cubrir más de 2.000 empleos por el Cyber Monday, el Black Friday y las fiestas: los 10 perfiles laborales más requeridos

Resumen para apurados
- Randstad anunció que cubrirá más de 2.000 puestos laborales en Argentina hacia fin de año para responder a la alta demanda del Cyber Monday, Black Friday y las fiestas.
- Las búsquedas, con 600 vacantes ya abiertas, priorizan logística (1.400 puestos), comercio y gastronomía para reforzar operaciones permanentes y temporarias en el país.
- Esta ola de contrataciones busca sostener el pico de consumo de fin de año y abre oportunidades de inserción laboral o primer empleo para miles de trabajadores argentinos.
El último tramo del año puede abrir nuevas oportunidades de empleo en Argentina. Randstad anunció que prevé cubrir más de 2.000 posiciones laborales en todo el país durante los próximos meses, impulsadas por el aumento de la actividad comercial asociado al Cyber Monday, el Black Friday, las fiestas de fin de año y la temporada de vacaciones de verano. La compañía informó que actualmente cuenta con cerca de 600 búsquedas abiertas.
Las contrataciones abarcarán tanto puestos permanentes como temporarios y estarán vinculadas principalmente con logística y distribución, comercio electrónico, retail, consumo masivo, hotelería, gastronomía y eventos. Según Randstad, la demanda responde al incremento de las ventas y a la necesidad de reforzar los equipos durante los períodos de mayor actividad.
Qué puestos tendrán mayor demanda
Entre los perfiles que, según Randstad, concentrarán las búsquedas durante el último tramo de 2026 se encuentran:
Pickers y packers: trabajan en la preparación de pedidos para el comercio electrónico. Los pickers recolectan los productos y los packers controlan y empaquetan la mercadería.
Operarios de depósito: participan en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de productos.
Clarkistas o conductores de autoelevador: manejan equipos destinados al movimiento y traslado de mercadería dentro de depósitos y centros logísticos.
Planificadores de ruteo: diseñan y optimizan los recorridos utilizados para la distribución de productos.
Distribuidores domiciliarios: realizan entregas de paquetes, correspondencia y encomiendas durante la denominada última milla.
Vendedores de salón: atienden a los clientes y concretan ventas en comercios y cadenas de retail.
Repositores: se encargan de mantener abastecidas y ordenadas las góndolas y espacios de exhibición.
Preventistas: visitan comercios, toman pedidos y mantienen el vínculo con los clientes de las empresas.
Cajeros: cubren la atención en cajas y el manejo de medios de pago en comercios, supermercados y shoppings.
Camareros para gastronomía y eventos: cubren la demanda de hoteles, restaurantes, salones, catering y eventos corporativos y sociales.
Cuántos puestos se buscan en logística
El sector de logística y distribución concentra la mayor cantidad de oportunidades anunciadas por Randstad. La compañía prevé cubrir 1.400 posiciones, principalmente para pickers, packers, especialistas de envíos, clarkistas y operarios de depósito.
Las vacantes estarán destinadas a plataformas de comercio electrónico, empresas de envíos y operadores logísticos de distintas regiones del país. El incremento de las operaciones durante las fechas de descuentos y las compras de fin de año es uno de los factores que impulsa estas contrataciones.
Las oportunidades en comercios y consumo masivo
El retail y el consumo masivo también tendrán una participación importante en las contrataciones. Randstad prevé más de 300 ingresos para vendedores de salón, especialistas de moda, supervisores, store managers y cajeros.
Estos puestos estarán vinculados con cadenas y marcas de indumentaria, deportes y otros rubros con presencia en locales comerciales y shoppings. A esto se suman más de 200 vacantes para preventistas, promovendedores y repositores destinados a empresas de consumo masivo y retail.
Más de 100 puestos en hotelería, gastronomía y eventos
La actividad vinculada con el turismo y los eventos también generará contrataciones durante los próximos meses. La unidad de Hotelería, Gastronomía & Eventos de Randstad prevé cubrir más de 100 puestos de camareros, además de otras posiciones operativas.
Entre ellas aparecen búsquedas para bellboys, personal de áreas públicas, mucamas y bacheros, destinadas a hoteles, empresas de catering y servicios de eventos.
Cómo postularse a las búsquedas de Randstad
Randstad mantiene actualmente cerca de 600 búsquedas laborales abiertas en distintas actividades y localidades del país. Las vacantes pueden consultarse en el portal de empleos de la compañía, donde es posible filtrar las propuestas por ciudad, modalidad y tipo de contratación.
La empresa señaló que las contrataciones temporarias pueden permitir a las compañías reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad y, para los trabajadores, representar una vía para sumar experiencia o ingresar al mercado laboral.