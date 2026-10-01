Aumento de sueldo en octubre: qué trabajadores cobran más y cuánto suben los salarios
El mes comienza con nuevos aumentos de sueldo para trabajadores de distintos sectores. Metalúrgicos, camioneros, construcción, estatales, personal de casas particulares, seguridad privada, trabajadores rurales y otras actividades tendrán subas, sumas fijas o nuevas escalas salariales.
Resumen para apurados
- Gremios argentinos de diversos sectores aplicarán aumentos salariales en octubre tras acuerdos paritarios para recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación.
- Las subas van del 1,6% al 4% sobre los básicos e incluyen sumas fijas y no remunerativas pactadas en meses previos en ramas como UOM, Camioneros y estatales.
- Los acuerdos proyectan nuevos tramos hasta fin de año, el Salario Mínimo sube a $391.200 y sectores clave como Comercio deberán reabrir negociaciones salariales.
Las paritarias cerradas durante los últimos meses establecieron distintos mecanismos de actualización para octubre. Según informó Mundo Gremial, los incrementos incluyen porcentajes sobre los salarios básicos, sumas no remunerativas, adicionales extraordinarios y modificaciones en las escalas de convenio.
Metalúrgicos: 4% de aumento y sumas adicionales
Los trabajadores metalúrgicos comprendidos en la Rama 17 de la UOM tendrán desde octubre un aumento acumulativo del 4% sobre los salarios básicos.
A esa actualización se suma una suma no remunerativa de $30.000 y la tercera y última cuota de $70.000 correspondiente al retroactivo de $210.000 acordado para el período abril-julio.
El esquema prevé además un aumento del 4% en diciembre, 2% en enero y 3,5% en marzo de 2027.
Camioneros: cuánto aumenta el sueldo en octubre
Los trabajadores de Camioneros tendrán en octubre un aumento del 1,7%. El acuerdo establece además subas del mismo porcentaje en noviembre, del 1,6% en diciembre y enero, y del 1,5% en febrero de 2027.
El esquema completo contempla una recomposición del 9,9% durante los seis meses de vigencia, además de pagos adicionales en determinados períodos.
UOCRA: aumento para los trabajadores de la construcción
Los trabajadores de la construcción alcanzados por el convenio de la UOCRA tendrán desde octubre un incremento acumulativo del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes en septiembre.
El acuerdo había establecido una suba del 1,9% en septiembre y contempla otro aumento del 1,7% en noviembre.
Estatales nacionales: 1,8% en octubre
Los trabajadores de la Administración Pública Nacional recibirán un aumento del 1,8% en octubre. El esquema contempla además una suba del 1,6% en noviembre y del 1,5% en diciembre.
El acuerdo fue aceptado por UPCN, mientras que ATE rechazó los porcentajes al considerar que no compensan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
PAMI: aumento del 1,8% más $45.000
Los trabajadores del PAMI tendrán durante octubre un incremento salarial del 1,8%.
Además, recibirán una suma extraordinaria de $45.000, correspondiente a una compensación total de $180.000 distribuida en cuatro cuotas iguales entre septiembre y diciembre. El acuerdo alcanza al personal de planta permanente y a los trabajadores contratados activos al momento del pago.
Empleadas domésticas: 1,7% de aumento
El personal de casas particulares tendrá en octubre un aumento del 1,7%. La actualización alcanza a todas las categorías, tanto para trabajadores con retiro como sin retiro.
El esquema había establecido aumentos del 1,9% en agosto y del 1,8% en septiembre. Para noviembre y diciembre están previstos incrementos del 1,6%.
Seguridad privada: cuánto cobra un vigilador en octubre
Los trabajadores comprendidos en la escala de UPSRA también tendrán nuevos valores salariales.
Para un Vigilador General, el salario básico será de $1.053.200, mientras que el viático alcanzará los $534.000 y el presentismo se mantendrá en $180.000. Además, se incorporará un adicional no remunerativo de $60.000.
Con estos conceptos, el salario bruto conformado de referencia llegará a $1.827.200 en octubre.
Trabajadores rurales: nuevo salario mínimo
Los trabajadores rurales permanentes alcanzados por el acuerdo de UATRE tendrán desde octubre una remuneración mínima de $1.235.833,53, a la que se suma una asignación no remunerativa de $12.465.
En septiembre, la remuneración mínima era de $1.203.186,58 más $13.185 no remunerativos.
Otros trabajadores que tendrán aumentos en octubre
También habrá modificaciones salariales para otros sectores:
Plásticos: aumento del 1,8% y suma fija no remunerativa de $90.000.
Trabajadores de gimnasios: incremento acumulativo del 1,6%.
Mineros de Cemento Portland: aumento del 2%.
Textiles: distintas actualizaciones según el convenio, con incrementos de entre 2,5% y 6%, además de sumas no remunerativas.
McDonald's, Burger King y Mostaza: asignación no remunerativa equivalente al 7,4% de los salarios básicos de julio.
Maestranza: $40.000 de una suma no remunerativa pasarán al salario básico en octubre.
Estaciones de servicio: aumento del 1,8%, correspondiente al último tramo del acuerdo agosto-octubre.
Telecomunicaciones: actualización vinculada al índice de precios al consumidor acumulado de agosto y septiembre.
Salario Mínimo: cuánto queda desde octubre
Desde el 1 de octubre también rige un nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
El piso mensual para los trabajadores mensualizados que cumplen jornada completa pasa de $383.800 a $391.200, mientras que el valor para los trabajadores jornalizados aumenta a $1.956 por hora.
Comercio cobra un aumento, pero espera una nueva paritaria
Los empleados de comercio cobrarán durante los primeros días de octubre los salarios correspondientes a septiembre con el último 1,9% del acuerdo trimestral firmado por FAECYS y las cámaras empresarias.
Con esa actualización, las escalas de convenio para una jornada completa superan los $1,3 millones. Sin embargo, el 1,9% no corresponde técnicamente a un nuevo aumento de octubre: el sector deberá reabrir la negociación paritaria durante el mes para definir los próximos incrementos.
Los aumentos de sueldo que llegan en octubre
El comienzo de octubre encuentra así a numerosos sectores con nuevas actualizaciones salariales. Los mecanismos varían según cada actividad: algunos trabajadores recibirán porcentajes sobre los básicos, mientras que otros tendrán sumas no remunerativas, adicionales extraordinarios o incorporaciones progresivas al salario.
Entre los sectores alcanzados aparecen metalúrgicos, camioneros, construcción, estatales, PAMI, casas particulares, seguridad privada, trabajadores rurales, textiles, mineros, gimnasios, estaciones de servicio y telecomunicaciones, entre otros.