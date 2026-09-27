Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 28 de septiembre

Después de un domingo marcado por el calor, el tiempo en Tucumán cambiará este lunes 28 de septiembre. El pronóstico para San Miguel de Tucumán anticipa una jornada con tormentas, aumento de la inestabilidad y una temperatura máxima de 31 °C. El Servicio Meteorológico Nacional también prevé un escenario de tormentas para el comienzo de la semana.