Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 28 de septiembre

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas y una máxima de 31 °C para este lunes en Tucumán, debido al ingreso de un frente inestable tras el calor.
- El cambio llega tras un domingo caluroso; las probabilidades de precipitaciones aumentarán del 40% al 70% hacia la tarde y noche, acompañadas por ráfagas del sudeste.
- Las lluvias marcarán el inicio de un descenso térmico continuo en la provincia, con temperaturas máximas que no superarán los 24 °C entre el martes y el jueves.
Después de un domingo marcado por el calor, el tiempo en Tucumán cambiará este lunes 28 de septiembre. El pronóstico para San Miguel de Tucumán anticipa una jornada con tormentas, aumento de la inestabilidad y una temperatura máxima de 31 °C. El Servicio Meteorológico Nacional también prevé un escenario de tormentas para el comienzo de la semana.
Según el pronóstico actualizado al mediodía, la temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima llegará a 31 °C durante la tarde. El viento soplará inicialmente del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, y durante la tarde rotará al sudeste, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.
Cómo estará el tiempo este lunes en Tucumán
Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 24 °C y el viento soplará del sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.
Por la mañana continuarán las tormentas aisladas y se mantendrá la misma probabilidad de lluvias, entre 10% y 40%. La temperatura estará cerca de los 22 °C.
El panorama será más inestable durante la tarde. El pronóstico prevé tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que subirá al rango de 40% a 70%. En ese momento se alcanzaría la máxima de 31 °C.
Durante la noche también podrían registrarse tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvia de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá hasta unos 24 °C y el viento continuará del sector sudeste.
¿Lloverá este lunes en Tucumán?
El pronóstico indica que hay posibilidades de lluvias durante toda la jornada, aunque la mayor probabilidad se concentra durante la tarde y la noche.
La previsión coincide con otros reportes meteorológicos publicados este domingo, que anticipan un cambio de las condiciones durante el lunes después del calor del fin de semana.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para el lunes 28 de septiembre
Mínima: 22 °C.
Máxima: 31 °C.
Madrugada: tormentas aisladas, 10% a 40% de probabilidad.
Mañana: tormentas aisladas, 10% a 40%.
Tarde: tormentas fuertes, 40% a 70%.
Noche: tormentas fuertes, 40% a 70%.
Viento: entre 7 y 22 km/h, con predominio del sudoeste y sudeste.
El cambio de tiempo será el comienzo de un descenso térmico más marcado durante los días siguientes: el pronóstico extendido muestra máximas de 23 °C el martes, 22 °C el miércoles y 24 °C el jueves en San Miguel de Tucumán.