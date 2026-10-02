Política

Monitoreo post legislativo: el PJ clausuró la opción de insistir un veto

“Borran con el codo lo que escribieron con la mano”, dijo Cano.

SIN APOYO. El oficialismo no respaldó la insistencia del proyecto.
SIN APOYO. El oficialismo no respaldó la insistencia del proyecto.
Hace 5 Hs

El oficialismo provincial clausuró la posibilidad de que la Legislatura insista con una ley para el monitoreo post legislativo, que fue vetada por el Poder Ejecutivo (PE). Aunque la iniciativa había sido impulsada por referentes del bloque Justicialista y se sancionó por unanimidad, el peronismo rechazó de modo contundente la posibilidad de revertir la decisión. “Borran con el codo lo que escribieron con la mano. Creo que el límite es la dignidad”, disparó el legislador José Cano (Radicalismo Federal), impulsor de la insistencia.

La Cámara abordó el miércoles más de una docena de temas, entre los que se destacó una adecuación al nuevo régimen penal juvenil (Ley Nacional 27.801), que reduce de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. Cano pidió la palabra al vicegobernador Miguel Acevedo en el cierre del debate y le recordó que en la sesión anterior se aprobó darle prioridad en el tratamiento -con o sin dictamen- al proyecto para insistir tras el veto. Entonces el presidente de la Legislatura puso en consideración la propuesta, la cual no reunió respaldo suficiente y fue rechazada.

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En diálogo con este diario, Cano consideró “lamentable” que el oficialismo provincial no haya insistido con la iniciativa que surgió del propio bloque Justicialista y que contaba también con un dictamen favorable de parte de la Fiscalía de Estado. “El proyecto de ninguna manera invade facultades porque el Poder Legislativo tiene -entre otros roles- ser el contralor del Ejecutivo”, explicó. Remarcó que hay leyes sancionadas hace 10 años que todavía no han sido numeradas ni vetadas.

Fundamentos inconsistentes

Respecto al rechazo que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo, el ex diputado opinó que los fundamentos son inconsistentes. “Uno entiende la pertenencia de un bloque a un espacio, pero no que (una propuesta) se vote por unanimidad, que la vete el Poder Ejecutivo y que los legisladores del oficialismo borren con el codo lo que escribieron con la mano”, protestó.

Temas José CanoOsvaldo JaldoMiguel Acevedo
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