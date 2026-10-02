Monitoreo post legislativo: el PJ clausuró la opción de insistir un veto

La Cámara abordó el miércoles más de una docena de temas, entre los que se destacó una adecuación al nuevo régimen penal juvenil (Ley Nacional 27.801), que reduce de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. Cano pidió la palabra al vicegobernador Miguel Acevedo en el cierre del debate y le recordó que en la sesión anterior se aprobó darle prioridad en el tratamiento -con o sin dictamen- al proyecto para insistir tras el veto. Entonces el presidente de la Legislatura puso en consideración la propuesta, la cual no reunió respaldo suficiente y fue rechazada.