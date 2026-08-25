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Laurita Fernández recibió una inesperada propuesta laboral para el verano

La actriz y conductora se prepara para la temporada teatral en la costa argentina y se sumará a un reconocido canal de streaming.

Laurita Fernández
Laurita Fernández
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Laurita Fernández conducirá un ciclo de juegos para el canal Olga desde el 1 de enero en Mar del Plata, sumando una nueva propuesta para su temporada estival.
  • La propuesta en Playa Grande surge tras su paso televisivo por Bienvenidos a ganar y se combinará con sus proyectos sobre las tablas teatrales.
  • Este proyecto marca su debut en el streaming de verano y fortalece su presencia multiplataforma en uno de los puntos turísticos más convocantes del país.
Resumen generado con IA

Laurita Fernández se prepara para un verano cargado de trabajo en la costa argentina. Además de realizar la temporada teatral, la conductora fue convocada para formar parte de Olga, uno de los canales de streaming más importantes.

Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos (América), la mediática "va a conducir el verano de Olga", donde estará al frente de un programa de juegos en Mar del Plata.

La propuesta representa un desafío en su carrera, ya que la conductora buscaba cambiar de aire respecto de los ciclos que venía realizando en televisión, entre ellos Bienvenidos a ganar. "Un buen proyecto que la va a tener como figura", sostuvo Lussich al referirse a la nueva propuesta.

Luego, Camilo García brindó más detalles sobre el ciclo y señaló: "Es en Playa Quba, que está en la zona de Playa Grande. No es solo diversión, va a haber muchos premios".

El programa se podrá ver desde el 1 de enero y formará parte de la propuesta de verano de Olga.

La temporada teatral de Laurita Fernández

El proyecto de streaming se sumará a alguna obra que Laurita Fernández realizará durante el verano. En ese sentido, durante el programa plantearon la posibilidad de que vuelva a protagonizar La cena de los tontos.

De esta manera, la conductora y actriz tendrá una temporada con presencia tanto en el teatro como en el streaming desde Mar del Plata.

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