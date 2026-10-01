Joaquín Levinton habló sobre la denuncia por abuso sexual: "Emocionalmente estoy quemado, estoy muy mal"

Joaquín Levinton habló por primera vez en vivo desde que se conoció una nueva denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal y negó las acusaciones. En una comunicación telefónica con el programa DDM, de América TV, el cantante de Turf aseguró que desde hace aproximadamente siete años es víctima de acoso por parte de la denunciante y afirmó que está dispuesto a entregar sus dispositivos a la Justicia.