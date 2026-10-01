Joaquín Levinton habló sobre la denuncia por abuso sexual: "Emocionalmente estoy quemado, estoy muy mal"

Resumen para apurados
- Joaquín Levinton negó en televisión una denuncia por abuso sexual radicada en su contra en la Justicia porteña y afirmó que es víctima de acoso.
- El cantante de Turf aseguró que sufre hostigamiento desde hace siete años, mostró chats de la causa y ofreció entregar sus dispositivos al juzgado.
- El músico analiza solicitar una perimetral y un botón antipánico, mientras la causa avanza en el Juzgado N° 50 para determinar responsabilidades.
Joaquín Levinton habló por primera vez en vivo desde que se conoció una nueva denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal y negó las acusaciones. En una comunicación telefónica con el programa DDM, de América TV, el cantante de Turf aseguró que desde hace aproximadamente siete años es víctima de acoso por parte de la denunciante y afirmó que está dispuesto a entregar sus dispositivos a la Justicia.
La presentación fue radicada en el Juzgado N° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Levinton decidió dar su versión de los hechos horas después de que la denunciante brindara su testimonio en A la Barbarossa, por Telefe, y luego de que el periodista Martín Candalaft accediera en exclusiva para Infobae a chats entre ambos que forman parte del expediente judicial.
Consultado por la conductora Mariana Fabbiani, el músico fue categórico: “Yo estoy siendo acosado por esta persona hace siete años aproximadamente”.
Según relató, existen testigos de situaciones que, de acuerdo con su versión, forman parte de ese acoso. “La persona que estaba ahí dentro de la casa, que la vio abrir la puerta, estaba ella con un palo. Personas que están dispuestas a testificar también”, afirmó. Además, sostuvo que la denunciante “ha tenido problemas psiquiátricos, internaciones psiquiátricas”.
La relación y los mensajes
Levinton explicó que nunca mantuvo una relación formal de pareja con la denunciante. “Ocasionalmente nos veíamos”, señaló. Según su relato, el conflicto se profundizó cuando dejaron de encontrarse.
“Creo que el problema central radica cuando nos dejamos de ver, que ella empezó ahí a mandar mensajes recontraviolentos”, sostuvo.
Durante la entrevista, uno de los principales puntos fueron los chats que el programa mostró y que, según se indicó, fueron extraídos del expediente judicial. Levinton los presentó como una muestra del patrón de comportamiento que asegura haber padecido.
“Por ejemplo, mensajes diciendo: ‘Te voy a matar, te odio’. Y lo borraba y decía: ‘Te amo, por favor, volvamos a vernos’. Tipo, el mismo momento”, relató.
También aseguró que recibió mensajes de contenido sexual mientras avanzaba la situación judicial. “Cuando me hizo la denuncia, paralelamente me decía: ‘Vení a la plaza que te hago sexo’. Y por otro lado me decía: ‘Por favor, perdoname. Quiero retirar la denuncia. Me equivoqué’”, contó.
Por qué decidió bloquearla
El cantante también se refirió a la decisión de bloquear a la mujer días antes de la nueva denuncia. Reconoció que pudo haber cometido un error al mantener abierto ese canal de comunicación, aunque explicó los motivos.
“¿Vos viste que hay personas que para bloquear es como que le clavás un cuchillo? Es mucho peor que bloquees a alguien que le digas en la cara lo peor que se te puede ocurrir”, planteó.
Luego admitió: “Para mí, cometí el error de que yo dejaba abierto eso, porque yo digo: ‘Lo dejo abierto y así va a quedar esto tranquilo’”.
Según relató, la situación terminó por agotarlo. “Empecé a cansarme de recibir todos esos mensajes de la mina en bolas y no tengo ganas de que en mi WhatsApp me aparezca la mina en bolas”, afirmó.
Y resumió la secuencia: “La bloqueo y al día siguiente denuncia”.
Los videos y los dispositivos
Levinton también negó que existan videos que puedan comprometerlo y se refirió a las grabaciones de contenido sexual mencionadas por la denunciante en una ampliación de su presentación judicial.
“Hace tres días me manda una serie de videos en bolas, filmándose a ella desnudándose”, aseguró. Según explicó, se trataba de material autofilmado y no de grabaciones en las que él participara.
Ante la consulta sobre si podía existir alguna grabación que lo comprometiera, respondió: “No hay videos que me compliquen en nada. Yo jamás tuve una violencia con nadie”.
Y cuestionó la exposición mediática del caso: “Me parece tremendo, te juro, de medios de comunicación que me hayan manchado tanto sin ningún tipo de prueba”.
La denunciante pidió que se allanaran los dispositivos de Levinton. El músico aseguró que no se opone a esa medida.
“Que vengan, que vengan, si quieren los videos, quieren la computadora”, afirmó.
Sobre el contenido de la ampliación de la denuncia, sostuvo: “No tengo la menor idea de lo que dice. Y lo que diga ella, en todo caso, lo resolveremos en la justicia”.
“Realmente tengo miedo”
El cantante contó que durante años intentó manejar la situación con cautela porque, según su interpretación, se encontraba frente a una persona emocionalmente frágil.
“Algo que la gente por ahí no sabe cuando tiene un acosador de este calibre, es que lo tenés que tratar de manera muy, pero muy cuidadosa, porque estás ante una persona muy frágil físicamente. Uno no sabe cómo controlar estas cosas, uno no sabe cómo manejarse en estas situaciones”, explicó.
También reconoció que el silencio frente a las declaraciones públicas de la denunciante comenzó a afectarlo.
“Yo me moría de ganas de hablar, porque escuchaba a esta chica salir en la tele y yo no decir nada, me carcomía la cabeza”, expresó.
Levinton aseguró además que llegó a mudarse a la casa de su madre por temor. “Realmente tengo miedo. Muchas veces tuve miedo. Es real que me fui de ahí y me fui a vivir a lo de mi vieja. No estoy hablando de un chiste. Estoy hablándote de una persona que hace siete años que está obsesionada conmigo”, afirmó.
Según anticipó, entre las medidas legales que analiza se encuentran una restricción perimetral y un botón antipánico para él. También dijo: “Le voy a tener que poner un bozal legal”.
“Emocionalmente estoy quemado”
En el tramo final de la entrevista quedó expuesto el desgaste que, según contó, le provocó la situación.
“Emocionalmente estoy quemado, loco. Estoy muy mal. Tengo cámaras en la puerta que no puedo ni sacar a pasear al perro”, confesó.
A pesar de ese estado, confirmó que al día siguiente se presentaría con Turf. “Voy a ir a tocar mañana todo quemado de la cabeza, porque estoy extenuado de todo lo que está pasando”, afirmó.
Antes de terminar la comunicación, Levinton agradeció al programa por haber accedido al expediente y difundido las pruebas que, según explicó, él no podía hacer públicas por cuestiones legales.
“Les agradezco mucho. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo mandarlas, yo no puedo mandar eso. Legalmente creo que yo no puedo”, señaló.
Finalmente, dirigió un mensaje a sus amigos y a las personas que lo acompañan: “Mis buenos amigos, estoy siendo acosado hace muchísimos años. Les agradezco muchísimo que me apoyen, porque lo que me está pasando es espantoso”.
“Yo te juro que si no fuese por todo el apoyo que recibo y todo el cariño que recibo, esto sería un desastre para mí”, concluyó.