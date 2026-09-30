Qué dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso sexual agravado
La denuncia contra el cantante de Turf fue presentada el lunes en una comisaría de la Policía de la Ciudad y tramita en el Juzgado N° 50. El músico rechazó la acusación y aseguró que la mujer “me viene acosando hace muchos años”.
Resumen para apurados
- Joaquín Levinton rechazó en redes una denuncia por abuso sexual agravado radicada el lunes en la Justicia porteña, alegando ser víctima de acoso por parte de la denunciante.
- El cantante de Turf negó haber sido pareja de la mujer y aseguró que ella ya lo había denunciado falsamente hace tres años, manteniendo hostigamientos constantes.
- La causa tramita en el Juzgado N° 50 porteño, donde la defensa del músico aportará capturas y mensajes para solicitar el sobreseimiento frente a los cargos penales.
Tras ser denunciado por abuso sexual agravado en la Justicia porteña, Joaquín Levinton publicó un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó la acusación y negó que hubiera existido una relación de pareja con la denunciante.
“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió Levinton.
“Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, agregó en el mismo posteo. De esta manera, el cantante describió el vínculo como algo puntual y distante de la versión judicial.
La denuncia anterior que mencionó Levinton
En una segunda publicación, el cantante hizo referencia a una denuncia anterior de la misma mujer. “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, afirmó.
Según su relato, Levinton creyó que el conflicto había quedado saldado luego de que, sostuvo, la denunciante le pidiera disculpas a través de las redes sociales.
Sin embargo, aseguró que después de ese supuesto cierre continuó recibiendo mensajes de la mujer a través de Instagram.
Qué dijo sobre los mensajes que recibió
“Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, escribió el músico.
Además, afirmó que la bloqueó en distintas oportunidades, aunque, según sostuvo, la mujer lograba volver a contactarlo desde otros números telefónicos.
“Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó Levinton.