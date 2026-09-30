Turf emitió un comunicado tras la denuncia contra Joaquín Levinton

Resumen para apurados
- Turf comunicó este miércoles que su cantante, Joaquín Levinton, se puso a disposición de la Justicia tras ser denunciado penalmente por abuso sexual, acusación que negó rotundamente.
- La banda y el músico afirmaron que la denunciante ya había iniciado una causa archivada en 2023 y sostienen que Levinton sufre acoso constante por parte de la mujer desde hace años.
- La defensa presentará mensajes y pruebas ante el juzgado interviniente, mientras el grupo anticipó que evitará ventilar detalles privados fuera del expediente judicial.
Turf difundió este miércoles un comunicado en sus redes sociales luego de que una mujer denunciara a Joaquín Levinton por abuso sexual. En el mensaje, la banda señaló que el cantante se presentó ante la Justicia junto con su abogado y que quedó a disposición del juzgado que interviene en el caso.
“Él se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, expresó la banda a través de su cuenta oficial de Instagram.
En el comunicado, Turf también hizo referencia a una denuncia anterior. Según sostuvo, la misma mujer había realizado una presentación similar en 2023, que posteriormente fue archivada y cuyo archivo, de acuerdo con la banda, fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.
“En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”, afirmaron.
La banda agregó que durante este año Levinton habría recibido nuevamente numerosos mensajes de la mujer en los que insistía en comunicarse con él.
“Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia”, indicaron.
Finalmente, Turf fijó su postura sobre la difusión pública del caso: “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”.
Qué dijo Joaquín Levinton
El líder de Turf también se refirió públicamente a la denuncia a través de Instagram. Dijo estar muy afectado por la situación y aseguró que nunca mantuvo un vínculo formal con la mujer.
“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta mi casa de manera violenta”, afirmó.
Levinton sostuvo que la relación fue “circunstancial” y que duró muy poco tiempo. También hizo referencia a la denuncia anterior que, según su versión, había realizado la mujer.
“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, manifestó.
El músico aseguró que consideraba que aquel episodio estaba cerrado porque, según contó, la mujer le había pedido perdón a través de las redes sociales.
Sin embargo, afirmó que el conflicto continuó. “Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarse desde un teléfono nuevo”, sostuvo.
Finalmente, Levinton expresó su estado frente a la situación: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.