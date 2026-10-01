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Por qué Enzo Fernández no jugó ante Bolivia y cuándo volverá a la Selección argentina

La ausencia del mediocampista ante Bolivia tuvo una explicación que se remontaba a la última Copa del Mundo y a una sanción que todavía debía cumplir con la Selección argentina.

Enzo Fernández no jugó el partido de la Selección argentina frente a Bolivia
Enzo Fernández no jugó el partido de la Selección argentina frente a Bolivia
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Enzo Fernández no jugó el reciente amistoso de Argentina ante Bolivia tras deber una fecha de suspensión por su expulsión en la final del Mundial 2026.
  • Al ser un duelo Clase A, purgó la sanción pendiente junto a otros compañeros castigados tras aquel torneo, como Leandro Paredes y Nahuel Molina.
  • El volante quedó habilitado para jugar este sábado ante Burkina Faso en el Monumental, en la antesala del partido despedida de Lionel Messi.
Resumen generado con IA

La ausencia de Enzo Fernández ante Bolivia llamó la atención entre los hinchas de la Selección argentina, especialmente porque el mediocampista es una de las piezas habituales del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, detrás de su baja no hubo una lesión ni una decisión táctica: el jugador debía cumplir una suspensión que arrastraba desde la final del Mundial 2026 ante España.

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El mediocampista había sido expulsado sobre el cierre de aquella definición y, por ese motivo, quedó con una fecha de sanción pendiente. Como el encuentro ante Bolivia fue considerado un amistoso internacional de Clase A, Fernández pudo cumplir allí el castigo.

Cuándo volverá a jugar Enzo Fernández con Argentina

Con la fecha de suspensión ya cumplida, Enzo Fernández quedó habilitado para volver a jugar con la Selección argentina en los próximos compromisos de la gira.

Si no surge ningún inconveniente físico, el mediocampista podrá ser tenido en cuenta por Scaloni para el partido frente a Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre en el estadio Monumental.

Ese encuentro será uno de los compromisos previos a la despedida de Lionel Messi, que tendrá lugar ante Benín.

Qué otros jugadores tenían sanciones pendientes

Enzo Fernández no fue el único integrante de la delegación argentina que debía cumplir una suspensión derivada de los incidentes ocurridos después de la final del Mundial ante España.

  • Leandro Paredes recibió una sanción de 10 fechas y comenzó a cumplirla durante esta ventana de partidos internacionales.
  • Nahuel Molina acumuló siete jornadas de suspensión y también debía comenzar a purgar su castigo en estos encuentros.
  • Thiago Almada recibió una fecha de suspensión, por lo que quedó en condiciones de cumplirla durante el inicio de esta gira.
  • Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, fue sancionado con tres partidos de suspensión.
Temas Selección Argentina de fútbolLionel ScaloniEnzo Fernández
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