Por qué Enzo Fernández no jugó ante Bolivia y cuándo volverá a la Selección argentina

La ausencia de Enzo Fernández ante Bolivia llamó la atención entre los hinchas de la Selección argentina, especialmente porque el mediocampista es una de las piezas habituales del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, detrás de su baja no hubo una lesión ni una decisión táctica: el jugador debía cumplir una suspensión que arrastraba desde la final del Mundial 2026 ante España.