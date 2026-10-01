Beneficios de tener un perro cuando hay hijos chicos en casa: qué dice la ciencia

En algún punto de la existencia de los más pequeños, sea antes o un poco después, llega la misma ocurrencia y la misma pregunta. Casi a coro y encendidos para el mismo impulso aparece el pedido por un nuevo integrante de la familia, uno más bien cuadrúpedo y si es posible peludo y amigable. Durante la etapa de la infancia los niños llegan a pedir a sus padres una mascota mientras que los adultos cuentan las variables financieras que puede implicar un nuevo miembro en la familia. Pero los costos no serían tan altos si se tienen en cuenta la cantidad de beneficios que implica tener una mascota en casa cuando los hijos son pequeños.