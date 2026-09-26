Lo que la neurociencia dice sobre la succión en bebés y el lamido en perros

- Baja el estrés: Estudios en neurociencia infantil y comportamiento canino han medido los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en sangre y saliva antes y después de estas actividades. ¿Qué pasó en cada caso? En el bebé, la succión no nutritiva (chupete, dedo o mamadera) activa el sistema nervioso parasimpático, desacelerando el ritmo cardíaco y bajando la presión arterial. En el perro: El hábito de morder juguetes aptos, succionar mantas o lamer alfombras de olfato (lick mats) produce exactamente la misma respuesta parasimpática. Un perro estresado, ansioso o hiperactivo baja sus pulsaciones y se autorregula a través de la boca.