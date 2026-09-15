Seguridad

Condenaron a ocho años de prisión al dueño de los dogos que mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba

La Cámara Primera del Crimen lo consideró responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual.

La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en un caso que conmocionó a la provincia en 2023.
La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en un caso que conmocionó a la provincia en 2023.
15 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión a José Nieto por la muerte de Trinidad Ballesteros, atacada en julio de 2023 por sus dos dogos sueltos.
  • Los perros estaban sueltos en la vía pública mientras el dueño viajaba. Nieto ya acumulaba denuncias previas por la peligrosidad de los animales antes del fatal ataque.
  • El fallo sienta un precedente inédito en la provincia al fijar dolo eventual por muertes causadas por perros, redefiniendo la responsabilidad penal de sus dueños.
Resumen generado con IA

La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en un caso que conmocionó a la provincia en 2023.

La Cámara Primera del Crimen consideró al hombre responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual, por lo que además ordenó su detención inmediata tras la lectura del veredicto.

El fallo quedó por debajo de los nueve años solicitados por la fiscal Milagros Gorgas y de los 12 reclamados por la querella, aunque rechazó el pedido de absolución impulsado por la defensa.

Según se determinó durante el juicio, los animales se encontraban sueltos en la vía pública cuando atacaron a Trinidad Ballesteros en julio de 2023, en el barrio Estación Flores de la capital cordobesa. El propietario se encontraba de viaje al momento del hecho.

La adolescente sufrió heridas gravísimas y murió horas después como consecuencia del ataque. Durante el episodio, vecinos intentaron auxiliarla y dos hombres también resultaron lesionados al intervenir.

Tras el ataque fatal, los dogos ingresaron a otra vivienda y mordieron a una menor de edad. En medio de la desesperación, el padre de la niña utilizó un cuchillo de carnicero para matar a los animales y evitar nuevas agresiones.

Uno de los puntos centrales de la acusación fue que Nieto ya había recibido advertencias y denuncias previas vinculadas con sus perros, considerados potencialmente peligrosos.

Antes de conocerse la sentencia, el acusado pidió perdón públicamente a la familia de la víctima. “No quise que pasara esto”, expresó durante sus últimas palabras ante el tribunal.

La resolución judicial es considerada un antecedente inédito en Córdoba, ya que estableció la responsabilidad penal del dueño de los animales bajo la figura de dolo eventual por una muerte provocada por perros. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 6 de octubre.

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