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Las personas que aman a los perros tienen estos rasgos de personalidad, según un estudio

La psicología encontró un patrón común detrás del vínculo que muchas personas tienen con sus mascotas.

Si amás a los perros, la psicología revela qué dice esto sobre tu personalidad
Si amás a los perros, la psicología revela qué dice esto sobre tu personalidad El Confidencial
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Estudios de universidades de EE. UU. revelaron recientemente que quienes aman a los perros son más sociables y afectuosos debido a la búsqueda de amor incondicional.
  • La investigación comparó perfiles conductuales y halló mayor empatía, apego a normas y gusto por el aire libre, factores clave para reducir el aislamiento y la soledad.
  • Estos hallazgos permiten comprender mejor el bienestar emocional derivado de las mascotas y ayudan a distinguir entre un lazo afectivo saludable y conductas obsesivas.
Resumen generado con IA

Para muchas personas, los perros dejaron de ser simplemente mascotas y se convirtieron en un integrante más de la familia. El vínculo que se genera con estos animales puede ser muy profundo y, según distintos estudios citados en el material, quienes sienten un fuerte cariño por los perros pueden compartir determinadas características de personalidad.

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La psicóloga y adiestradora canina, Vanessa Carral, investigó el vínculo entre las personas y sus mascotas. En su análisis, sostuvo que parte de este lazo puede relacionarse con la búsqueda de un amor percibido como incondicional, debido a que los perros acompañan a sus dueños independientemente de las circunstancias.

Además, convivir con una mascota puede generar una sensación de compañía y de sentirse querido y necesitado, algo que puede contribuir a disminuir la sensación de soledad.

Qué características tienen las personas que aman a los perros

De acuerdo con un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Florida, la Universidad Carroll y la Universidad Marquette, las personas que sienten una mayor afinidad por los perros suelen presentar algunos rasgos particulares. Entre las características mencionadas aparecen:

  • Mayor tendencia a la sociabilidad y la extroversión.
  • Calidez y expresividad en los vínculos.
  • Paciencia y tolerancia.
  • Afecto y sensibilidad.
  • Interés por las actividades al aire libre.
  • Mayor atención a las normas sociales y al orden.

Por qué los perros generan un vínculo tan fuerte

Para Vanessa Carral, una de las claves está en la percepción de amor incondicional que muchas personas encuentran en sus mascotas. Los perros pueden acompañar a sus dueños tanto en momentos positivos como durante situaciones de tristeza, enojo o frustración.

Esa presencia constante puede generar una sensación de acompañamiento y de pertenencia. Para quienes viven solos o atraviesan períodos de aislamiento, compartir la vida cotidiana con un animal también puede convertirse en una fuente importante de compañía.

La especialista, licenciada en Psicología por la UNED de Madrid y máster en Psicología General Sanitaria, además fundó en 2009 la entidad Doctor Animal, dedicada a las intervenciones asistidas con animales.

Cuándo el amor por un perro puede convertirse en una obsesión

El cariño por los animales es considerado saludable cuando se desarrolla de manera positiva. Sin embargo, Carral también advierte que existe una diferencia entre un vínculo afectivo intenso y una conducta que pueda resultar problemática.

Según explicó la especialista, cuando el amor hacia los animales adquiere un carácter patológico, ya no se trataría simplemente de amor, sino que podría convertirse en una obsesión.

Por eso, tener un vínculo cercano con un perro y considerarlo parte de la familia no implica necesariamente una conducta antisocial o problemática. En muchos casos, se trata de una relación que aporta compañía, afecto y bienestar a la vida cotidiana.

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