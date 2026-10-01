Opinión› PARECERES El ambiente de 1812, un protagonista olvidado de la Batalla de Tucumán Juan Antonio González - Dr. Ciencias Biológicas Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Batalla de TucumánTucumánManuel Belgrano Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva ¿La generación ansiosa o la más educada de la historia? ¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales? De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana La trampa de ser imprescindible: el costo invisible de decidir todo Lo más popular Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar Ranking notas premium “Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas La UCR define su estrategia, el PRO anuncia un candidato propio en Tucumán y Campero lanza sus nombres Familia: la Justicia frenó el uso indebido del abogado del niño y sancionó a progenitores y letrados