Paredes podría volver antes a la Selección: AFA apeló su sanción y pidió reducirla a tres partidos

Scaloni, consultado en conferencia sobre el futuro del jugador, también fue contundente. “¿Cómo no va a pertenecer a la selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos”, afirmó el entrenador. Y agregó: “Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño”. Además, sostuvo que cuando Paredes vuelva a estar disponible, si mantiene su nivel, seguirá siendo una alternativa para el equipo.