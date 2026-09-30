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Paredes podría volver antes a la Selección: AFA apeló su sanción y pidió reducirla a tres partidos

El mediocampista recibió 10 fechas por los incidentes en la final del Mundial, pero la entidad argentina ya presentó el reclamo ante FIFA.

REENCUENTRO. Lionel Scaloni y Leandro Paredes conversaron durante la visita del mediocampista al entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza.
REENCUENTRO. Lionel Scaloni y Leandro Paredes conversaron durante la visita del mediocampista al entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA apeló ante la FIFA para reducir de 10 a tres fechas la sanción a Leandro Paredes por los incidentes en la final del Mundial, al considerarla desproporcionada.
  • El área legal de AFA argumentó que el fallo supera antecedentes similares, mientras el DT Lionel Scaloni afirmó que las puertas del plantel siguen abiertas para el volante.
  • La FIFA fallará en un plazo de 20 a 25 días. De reducirse la pena, el mediocampista quedará habilitado para retornar a la Selección en la convocatoria de noviembre.
Resumen generado con IA

Mientras la selección argentina se prepara para enfrentar a Bolivia en Córdoba, AFA también trabaja en un tema que puede ser importante para el futuro del plantel. La entidad presentó oficialmente ante FIFA una apelación para reducir la sanción de Leandro Paredes, quien recibió 10 partidos de suspensión después de los incidentes protagonizados en la final del Mundial 2026 ante España.

El pedido fue presentado por el departamento de legales de AFA, con la firma del asesor legal Andrés Patón Urich y del abogado especializado en Derecho Deportivo Ariel Reck. El objetivo es que Paredes cumpla el mínimo previsto para este tipo de casos: tres partidos. La apelación apunta a que la pena aplicada al mediocampista fue superior a la de otros antecedentes similares.

Según trascendió, uno de los argumentos centrales de la presentación sostiene que la sanción fue “muy por encima del promedio” en comparación con situaciones protagonizadas por capitanes o referentes de otros seleccionados. Si FIFA acepta el planteo, Paredes cumpliría las tres fechas durante esta ventana internacional, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La puerta que dejó abierta Scaloni

La situación del mediocampista también tomó otro sentido después de sus últimas declaraciones y de la postura que expresó Lionel Scaloni. Un día antes, Paredes visitó al plantel en el predio de Ezeiza y dejó claro que todavía se siente parte del seleccionado. “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, había señalado.

Scaloni, consultado en conferencia sobre el futuro del jugador, también fue contundente. “¿Cómo no va a pertenecer a la selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos”, afirmó el entrenador. Y agregó: “Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño”. Además, sostuvo que cuando Paredes vuelva a estar disponible, si mantiene su nivel, seguirá siendo una alternativa para el equipo.

Ahora, la respuesta de FIFA será determinante. AFA deberá esperar entre 20 y 25 días para conocer la resolución sobre la apelación, por lo que la definición llegará después de los tres amistosos de esta fecha FIFA. Si el pedido prospera y la sanción queda reducida a tres partidos, Paredes podrá volver a ser considerado para la convocatoria de noviembre, en la última ventana internacional del año.

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