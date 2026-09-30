Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Por el momento, la causa exacta del incidente no fue establecida oficialmente. Los reportes coinciden en que hubo un altercado entre los pilotos, pero continúan bajo investigación las circunstancias que provocaron la pelea, la emisión de los códigos de emergencia y el brusco descenso de la aeronave. Flydubai señaló que trabaja junto con las autoridades y que brindará más información a medida que se confirmen nuevos datos.