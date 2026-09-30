Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Resumen para apurados
- Este miércoles, un vuelo de Flydubai hacia Tel Aviv aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras una violenta pelea entre los pilotos en la cabina.
- El avión descendió bruscamente y emitió una alerta de secuestro que movilizó cazas israelíes, mientras pasajeros reportaron gritos y sangre a bordo.
- Con los 174 pasajeros a salvo, Israel gestiona su repatriación mientras las autoridades investigan las causas del altercado para esclarecer el hecho.
Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv debió desviarse este miércoles y realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de que se registrara un incidente a bordo. La situación activó una alerta de seguridad en Israel debido a que la aeronave emitió códigos de emergencia que inicialmente hicieron temer un posible secuestro.
El vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurion, aterrizó finalmente en Tabuk y, según informó la aerolínea, todos los pasajeros se encuentran a salvo. Flydubai confirmó que se produjo un “incidente” durante el trayecto y que sus equipos trabajan junto con las autoridades para determinar qué ocurrió.
Qué pasó durante el vuelo de Flydubai
De acuerdo con los datos de seguimiento de FlightRadar24, el avión descendió bruscamente durante el trayecto y luego realizó una trayectoria irregular antes de dirigirse hacia Tabuk. La aeronave había emitido primero el código 7700, utilizado para señalar una emergencia general, y posteriormente apareció el 7500, asociado a una posible interferencia ilícita o secuestro. Luego volvió a transmitir el código 7700.
La situación provocó un importante despliegue de seguridad por parte de Israel, que llegó a enviar aviones de combate mientras se intentaba determinar qué estaba sucediendo a bordo. Posteriormente, fuentes de seguridad israelíes descartaron que se tratara de un secuestro.
Las primeras informaciones apuntaron a una pelea física entre los dos pilotos dentro de la cabina. Sin embargo, Flydubai no confirmó públicamente los detalles del incidente y la investigación continúa para establecer exactamente qué sucedió.
Qué dijeron los pasajeros sobre el incidente
Algunos pasajeros relataron que escucharon gritos en la parte delantera del avión y que sintieron un descenso brusco durante el vuelo. También circularon imágenes de personas con manchas de sangre y videos registrados después del aterrizaje.
Uno de los pasajeros, identificado como Uri, declaró a medios israelíes que, según su percepción, uno de los pilotos habría intentado provocar una situación extrema y que otros pasajeros colaboraron para recuperar el control de la aeronave. Estas versiones forman parte de los testimonios recogidos por medios locales y no fueron confirmadas de manera independiente por la aerolínea.
Cuántos pasajeros viajaban en el avión
En el Boeing 737 que realizaba el vuelo FZ1073 viajaban 174 pasajeros, entre ellos 27 niños, según medios israelíes. Tras el aterrizaje en Tabuk, las autoridades saudíes rodearon la aeronave mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que la situación estaba bajo control y que se iniciaron gestiones para facilitar el regreso de los pasajeros a Israel.
Por el momento, la causa exacta del incidente no fue establecida oficialmente. Los reportes coinciden en que hubo un altercado entre los pilotos, pero continúan bajo investigación las circunstancias que provocaron la pelea, la emisión de los códigos de emergencia y el brusco descenso de la aeronave. Flydubai señaló que trabaja junto con las autoridades y que brindará más información a medida que se confirmen nuevos datos.