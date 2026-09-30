Juana Viale reveló que volvería a ser madre a los 44 años: “Me encanta, me siento vital”

Resumen para apurados
- En una charla con Mario Pergolini, Juana Viale reveló que volvería a ser madre a los 44 años porque disfruta plenamente de la gestación y los primeros meses de crianza.
- La conductora tuvo a sus hijos entre los 20 y 30 años, y dialogó sobre el aumento de embarazos pasados los 40 y los factores económicos que hoy frenan la natalidad.
- Aunque aclaró no tener planes inmediatos, sus declaraciones reabren el debate sobre la maternidad tardía y la autonomía reproductiva en el ámbito mediático.
Juana Viale sorprendió al revelar que volvería a ser madre a los 44 años. Durante una charla con Mario Pergolini, la conductora habló sobre su experiencia con la maternidad, recordó cómo atravesó sus embarazos y aseguró que disfruta tanto de la gestación como de los primeros meses de vida de un bebé.
La conversación comenzó con una reflexión sobre la crianza y el paso del tiempo. Viale recordó que tuvo a sus hijos entre los 20 y los 30 años, una etapa que describió como “muy armoniosa” y “muy linda”, en la que aprendió a crecer “empáticamente”.
Sin embargo, reconoció que su presente familiar es diferente. Su hijo menor tiene 14 años y ya cuenta con mayor autonomía. “Ahora ya estoy más como: ‘Ay, no lo hagas’. Bueno, ya no estoy criando”, expresó entre risas.
Pergolini coincidió con esa mirada y destacó la independencia de sus hijos. La conductora, sin embargo, hizo hincapié en que el vínculo entre una madre y sus hijos no cambia con el paso de los años. “Para madre, para mí un hijo siempre es chico”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que la preocupación continúa incluso cuando los hijos se independizan y se van a vivir solos. “Nunca dejás de ser madre por más que se vayan a vivir solos. Nunca más vas a volver a dormir tranquilo, por más que no vivan contigo”, afirmó.
Juana Viale contó por qué tendría otro hijo a los 44 años
Durante la entrevista, ambos también hablaron sobre la caída de la natalidad y las dificultades que enfrentan muchas personas al momento de decidir tener hijos. Viale señaló que la situación económica es uno de los factores que condicionan esa elección.
“Es más difícil también tener un hijo hoy en día, ¿no? Económicamente hablando”, reflexionó.
Pergolini mencionó estadísticas sobre el incremento de mujeres que tienen hijos después de los 40 años. Ante ese comentario, Viale respondió con humor: “Estoy vigente entonces todavía para tener hijos”.
El conductor aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente si consideraría tener otro hijo. La respuesta de la actriz fue contundente: “Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella”.
La conductora también explicó que disfruta especialmente de las distintas etapas de la maternidad, desde el embarazo hasta los primeros momentos de crianza.
“Me encanta. Me siento Wonder Woman”, expresó cuando Pergolini le preguntó cómo se sentía durante la gestación. Luego profundizó sobre esa experiencia: “Me siento revital, me encanta. El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.
Ante una nueva consulta sobre si disfrutaba del olor de los bebés, Viale no dudó: “Me encanta”.
Su postura sobre los baby showers y las revelaciones de sexo
En otro tramo de la charla, Juana Viale marcó sus diferencias con algunas costumbres actuales vinculadas a la llegada de un bebé, como los baby showers y las fiestas de revelación de sexo.
“Por favor, no seamos ridículos. Eso es contemporáneo”, comentó sobre esos festejos.
La conductora explicó que prefiere conocer el sexo de sus hijos al momento del nacimiento. “Me entero del sexo de mis hijos cuando nacen”, aseguró.
Aunque no anunció un embarazo ni confirmó que esté buscando tener otro hijo, sus declaraciones dejaron en claro que la posibilidad de volver a atravesar la maternidad está presente y que la experiencia es algo que disfruta profundamente.
Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand
Durante la misma entrevista, Pergolini también le preguntó por el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand. Viale aseguró que la conductora se encuentra mejorando, aunque aclaró que su recuperación avanza de acuerdo con sus propios tiempos.
“Está muy bien, está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías. Pero bueno, es una mujer grande”, explicó.
Además, contó que Mirtha se mantiene activa, informada y sigue de cerca la actualidad a través de la televisión. “Ve la tele, todo pasa. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto, digamos. Muy atenta, muy activa”, detalló.
El intercambio terminó con una broma entre ambos, luego de que Pergolini mencionara que Mirtha podría haber escuchado algún comentario suyo. “Mañana estás internado”, le advirtió Viale entre risas.
Finalmente, volvió a llevar tranquilidad sobre la evolución de su abuela: “Pero está mejorando, a su ritmo”.