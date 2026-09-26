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Juana Viale habló del estado de salud de Mirtha Legrand a una semana de su nueva internación

La conductora continúa al frente de “La noche de Mirtha” a pedido de eltrece. Su abuela permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía.

JUANA VIALE Y MIRTHA LEGRAND. La conductora continúa al frente de “La noche de Mirtha” a pedido de eltrece.
JUANA VIALE Y MIRTHA LEGRAND. La conductora continúa al frente de “La noche de Mirtha” a pedido de eltrece.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juana Viale confirmó este sábado en eltrece la favorable evolución de Mirtha Legrand, quien sigue internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía.
  • La conductora fue ingresada el 18 de septiembre. Según el último parte médico, presenta avances en su estado respiratorio y realiza ejercicios de kinesiología.
  • Mirtha continuará hospitalizada hasta su total recuperación para retomar sus programas. El centro médico prevé difundir un nuevo informe sobre su salud este lunes.
Resumen generado con IA

Juana Viale volvió a ponerse este sábado al frente de La noche de Mirtha (eltrece), en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand. Antes de comenzar el programa, la conductora se refirió al estado de salud de la histórica conductora, quien permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.

“Último fin de semana de septiembre así que hice asistencia perfecta. Me tuvieron en sus casas sábados y domingos. Mañana vamos a estar, así que no se lo pierdan”, señaló Juana durante el inicio del ciclo.

Luego habló sobre la evolución de Mirtha y llevó tranquilidad a sus seguidores. “La abuela está mejorando muy bien así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que abuelita me muevo lentamente. Ya tú sabes”, expresó.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió el viernes 25 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha. Según el comunicado, la conductora se encuentra “muy bien” de su cuadro respiratorio y aumentó la actividad física junto al equipo de kinesiología.

“Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”, indicó el centro médico.

De no producirse cambios, el próximo parte será difundido el lunes. “Agradecemos a todos la comprensión y respeto”, agregaron en el comunicado entregado a la prensa.

Mirtha había ingresado nuevamente al sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. El término se utiliza de manera general para referirse a enfermedades que afectan los pulmones y no identifica una patología específica ni significa necesariamente que la persona tenga neumonía.

Qué es la neumopatía

La neumopatía es un término médico general que engloba distintas enfermedades que afectan los pulmones. La Real Academia Española la define como “una enfermedad de los pulmones”.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, entre las enfermedades pulmonares se encuentran el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras.

Las causas pueden ser diversas. Algunas neumopatías están relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden aparecer por el tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición prolongada a distintos contaminantes ambientales.

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