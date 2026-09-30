Hernán Lacunza cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “Estamos entrando en una recesión”

Resumen para apurados
- El exministro Hernán Lacunza alertó en Buenos Aires que el país entra en recesión por la caída del consumo y la actividad económica bajo la gestión de Javier Milei.
- El economista del PRO señaló dos trimestres de contracción, pérdida del poder adquisitivo y cierre de empresas, al tiempo que propuso incentivos para la construcción.
- Lacunza advirtió que sin medidas para recuperar salarios la crisis empeorará, y vinculó el plan oficial de suspender las PASO con el temor a competir contra el PRO.
Hernán Lacunza cuestionó el rumbo económico del presidente, Javier Milei, y advirtió que la Argentina está entrando en una recesión. El economista y dirigente del PRO señaló una caída de la actividad, el consumo y la inversión, alertó por el cierre de empresas y reclamó medidas para recuperar el empleo y el poder adquisitivo.
Lacunza puso el foco en la evolución de la economía y cuestionó la interpretación que hace el oficialismo de los datos difundidos por el Indec.
“El Indec, afortunadamente, no tiene manipulación, pero sí hay una interpretación forzada. Entonces, ya vamos este trimestre que está terminando hacia el segundo trimestre de caída; después del segundo del año, entonces estamos entrando en una recesión”, afirmó.
El exministro de Economía diferenció la elaboración de las estadísticas oficiales de la lectura política que se hace de esos indicadores. Según planteó, el problema aparece cuando el Gobierno no reconoce las señales negativas de la economía y, por lo tanto, no adopta medidas para corregirlas.
“Cuando eso pasa es una señal de alarma, porque, si no se lee bien la realidad, no va a haber medidas correctivas y puede terminar mal”, sostuvo.
Lacunza alertó por la caída del consumo y la inversión
Para describir el impacto de la situación económica sobre los hogares, Lacunza contrastó la desaceleración de la inflación con la pérdida de poder adquisitivo. “Cuando van a la góndola, encuentran los precios del mes parecidos a los del mes anterior, 2% superiores, pero bastante más previsibles, mejor que antes”, señaló.
Sin embargo, advirtió que la estabilidad de los precios no necesariamente se traduce en una mejora de la situación de las familias. “Ahora, cuando van a la caja, tienen que empezar a sacar cosas del changuito porque no lo pueden pagar, porque el bolsillo está más flaco”, agregó.
En ese sentido, mencionó “una caída del consumo en el segundo trimestre” y “cinco trimestres seguidos de caída de la inversión” como señales que, a su entender, deberían ser atendidas por el Gobierno.
También se refirió al cierre de empresas y sostuvo que la magnitud del fenómeno puede convertir un problema particular en una cuestión de alcance macroeconómico. “Si desaparecen dos empresas, es un problema específico. Si cierran 30.000, no es específico: ya es un problema macro. Entonces, la política económica tiene que tomar nota de sus efectos”, afirmó.
El economista también cuestionó la velocidad con la que podría avanzarse hacia una mayor apertura de la economía si determinados sectores no cuentan con condiciones para competir. “El tránsito importa. Si se abre la economía con un tipo de cambio específico y cierran 30.000 empresas, no vas a llegar. Nos pasó 40.000 veces eso en nuestra vida”, sostuvo.
La propuesta de Lacunza para la construcción
Consultado sobre posibles medidas para impulsar los sectores que quedaron rezagados, Lacunza puso como ejemplo a la construcción, una actividad que, según destacó, tiene una alta capacidad para generar empleo.
“Hay sectores que no están beneficiados: la construcción, un sector que genera mano de obra intensiva, urbano”, señaló.
En esa línea, propuso extender a ese sector un esquema de incentivos similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Bueno, un RIGI para la construcción: un régimen especial impositivo y de acceso a divisas. Eso es el RIGI para el sector de la construcción, mano de obra intensivo, empleo, sin costo fiscal”, planteó.
Según Lacunza, el principal desafío de la economía pasa actualmente por recuperar el empleo y los ingresos. “El factor escaso hoy en la economía y en la sociedad es dar trabajo, y salario”, afirmó.
“Por eso, cuando van a la góndola, los precios están estables, pero cuando van a la caja no alcanza el dinero, porque no sube el salario, porque no hay suficiente trabajo. Entonces, bueno, esa es una medida que se podría tomar”, aseguró.
Lacunza cuestionó al Gobierno por las PASO
Durante la entrevista, el dirigente del PRO también se refirió al escenario electoral y cuestionó la intención del Gobierno de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Yo creo que el Gobierno tiene miedo”, afirmó. Ante la consulta sobre a qué le tiene miedo el oficialismo, respondió: “De las PASO” y consideró que esa postura constituye “un síntoma de debilidad”.
Luego vinculó la posición del Gobierno con una eventual competencia electoral con el PRO y otros sectores de la oposición. “Le tiene miedo al PRO y a eventuales aliados que pueden ser una competencia electoral. Por eso no quiere PASO”, sostuvo.
Lacunza también rechazó el argumento vinculado con el costo de las elecciones primarias. “El argumento de que cuestan no sé cuánto es absurdo. Eliminemos las elecciones también porque, si salen caras, con 2 asesores por senador se pagan las PASO. Así que eso lo descartamos”, afirmó.
Como representante del PRO, defendió la continuidad del mecanismo de primarias y sostuvo que permite ordenar la oferta electoral. “Yo, como representante del PRO en esta mesa, digo que lo mejor para la Argentina es que haya elecciones primarias porque eso permite al votante elegir e ir depurando la oferta electoral”, señaló.