La confianza en el Gobierno cayó 5,9% y volvió al nivel más bajo de la gestión de Milei

El dato revirtió el repunte de agosto, cuando el indicador había subido 6,4% y alcanzado los 2,06 puntos. Según el informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, el ICG acumula una caída de 21,4% desde diciembre de 2025. La mayor parte de ese descenso se concentró entre enero y mayo, mientras que desde entonces el índice se mantuvo alrededor de los 2 puntos, con variaciones mensuales moderadas.