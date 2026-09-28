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La confianza en el Gobierno cayó 5,9% y volvió al nivel más bajo de la gestión de Milei

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 1,94 puntos sobre 5.

El dato revirtió el repunte de agosto, cuando el indicador había subido 6,4% para Milei.
El dato revirtió el repunte de agosto, cuando el indicador había subido 6,4% para Milei.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, la confianza en el Gobierno de Milei en Argentina cayó 5,9% hasta 1,94 puntos ante el deterioro de sus cinco componentes, según la Universidad Di Tella.
  • El índice revirtió la suba de agosto y acumula una baja del 21,4% desde diciembre. Aun así, supera los registros de Macri, Fernández y Cristina Kirchner a esta altura de gestión.
  • El respaldo social muestra una fuerte dependencia del rumbo económico, donde las expectativas de mejora o empeoramiento definirán la sostenibilidad política del oficialismo.
Resumen generado con IA

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó 5,9% en septiembre y se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. El resultado igualó el nivel más bajo registrado durante la presidencia de Javier Milei, que ya había sido alcanzado en septiembre de 2025 y julio de 2026. 

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El dato revirtió el repunte de agosto, cuando el indicador había subido 6,4% y alcanzado los 2,06 puntos. Según el informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, el ICG acumula una caída de 21,4% desde diciembre de 2025. La mayor parte de ese descenso se concentró entre enero y mayo, mientras que desde entonces el índice se mantuvo alrededor de los 2 puntos, con variaciones mensuales moderadas. 

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La medición es elaborada mensualmente por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella a partir de una encuesta de Poliarquía Consultores. El índice evalúa cinco dimensiones: la evaluación general del Gobierno, la preocupación por el interés general, la capacidad para resolver problemas, la eficiencia en el gasto público y la honestidad de los funcionarios.

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Caídas en todos los componentes

El retroceso de septiembre se extendió a los cinco componentes del indicador.

La mayor caída correspondió a “Preocupación por el interés general”, que descendió 12,3% y quedó en 1,50 puntos. La siguió “Evaluación general del Gobierno", con una baja de 9,3%, hasta 1,60 puntos.

También disminuyeron “Capacidad para resolver problemas”, que retrocedió 4% hasta 2,20 puntos; “Eficiencia en el gasto público”, que cayó 3,5% hasta 1,94; y “Honestidad de los funcionarios”, que bajó 2,9%, aunque continuó siendo el componente con mayor nivel, con 2,45 puntos.

Con el resultado de septiembre, el promedio histórico del ICG durante la gestión de Milei descendió a 2,34 puntos.

Cómo se compara con otras gestiones

En el mes 33 de sus respectivas administraciones, el índice correspondiente a Milei se mantiene por encima de los registros que habían obtenido Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en los mismos períodos de sus gobiernos.

En cambio, permanece por debajo del nivel registrado por Néstor Kirchner en el mismo tramo de su mandato. En ese momento, el ICG había alcanzado los 2,62 puntos.

La comparación permite observar la evolución del indicador entre distintas administraciones, aunque no implica una medición directa de intención de voto o de aprobación electoral.

Diferencias según edad, género y nivel educativo

El desglose de la encuesta muestra diferencias entre los distintos grupos de la población.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el ICG se ubicó en 2,30 puntos, el valor más alto entre los grupos etarios, aunque registró una caída de 17,9% respecto de agosto. Entre las personas de 30 a 49 años descendió 7,7%, hasta 1,84 puntos, mientras que entre los mayores de 50 años retrocedió apenas 0,5%, hasta 2,01.

También se amplió la diferencia entre hombres y mujeres. El indicador cayó 3% entre los hombres, hasta 2,19 puntos, mientras que entre las mujeres retrocedió 9,2%, hasta 1,62.

Por nivel educativo, las mayores caídas se registraron entre quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios, donde el índice bajó 14,4%, hasta 1,94 puntos, y entre quienes alcanzaron el nivel primario, con una disminución de 11,2%, hasta 1,36. En el segmento con estudios secundarios, en cambio, la confianza aumentó 15,5% y llegó a 2,02 puntos.

El interior mantiene el nivel más alto

Por región, el interior del país continúa mostrando el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos, aunque registró una caída mensual de 8,4%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el indicador se ubicó en 1,84 puntos, con una baja de 4,2%, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó 1,72 puntos y prácticamente no mostró variación respecto de agosto: subió 0,2%.

Las expectativas económicas siguen marcando diferencias

Las expectativas sobre la evolución de la economía aparecen asociadas a diferencias significativas en los niveles de confianza.

Entre quienes consideran que la situación económica del país mejorará durante los próximos 12 meses, el ICG alcanzó 4,03 puntos, pese a una caída mensual de 2,6%.

Entre quienes creen que la economía permanecerá sin cambios, el indicador fue de 2,40 puntos, con un retroceso de 7,1%. En cambio, entre quienes anticipan un empeoramiento de la situación económica, el ICG se ubicó en apenas 0,38 puntos.

El relevamiento de septiembre fue realizado por Poliarquía Consultores sobre una muestra de 1.000 personas de 39 localidades del país, mediante encuestas telefónicas realizadas entre el 1 y el 9 de septiembre. 

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