Lacunza le puso un "5" a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: "No se puede sostener mucho tiempo"

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza analizó el rumbo del programa de Javier Milei y, aunque respaldó la dirección de las reformas, lanzó advertencias sobre el frente cambiario y la gestión de las estadísticas públicas. Para el economista, la reforma laboral aprobada en el Senado es un "paso correcto" pero insuficiente, calificándola con un 5 sobre 10 respecto a la ambición del proyecto original.