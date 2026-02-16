Lacunza le puso un "5" a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: "No se puede sostener mucho tiempo"

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza analizó el rumbo del programa de Javier Milei y, aunque respaldó la dirección de las reformas, lanzó advertencias sobre el frente cambiario y la gestión de las estadísticas públicas. Para el economista, la reforma laboral aprobada en el Senado es un "paso correcto" pero insuficiente, calificándola con un 5 sobre 10 respecto a la ambición del proyecto original.
Lacunza destacó que el texto actual ataca los costos de rescisión de contratos, pero lamentó las concesiones realizadas. "El proyecto original era un 8; salió un 5. Es peor que 8, pero mejor que 0", graficó.
Además, criticó la exclusión de la rebaja de Ganancias y la inclusión "a último momento" del recorte en el pago de licencias médicas, señalando que este último punto genera riesgos políticos y judiciales innecesarios.
La lupa sobre el dólar y la inflación
A pesar de reconocer que el Gobierno logró evitar una hiperinflación y un default, Lacunza alertó sobre la dinámica de precios y tipo de cambio. "Hace meses que la inflación se está acelerando. Que los precios vayan para arriba y el dólar para abajo es algo que no se puede sostener mucho tiempo", advirtió.
Opinó que, el Gobierno aplicó “la receta ortodoxa monetaria”, pero en la primera etapa “bajó demasiado acelerado porque se apeló al recurso de anclar el dólar”. El economista agregó que, “sin subestimar el trabajo realizado, a veces es más fácil bajar de 20 a 3 que de 3 a 0”.
Según su visión, el uso del dólar como "ancla" facilitó la baja inicial de la inflación, pero advirtió que el tramo final de la estabilización será más complejo.
La polémica por el Indec
Finalmente, Lacunza fue categórico respecto a la postergación del cambio metodológico en el Indec. "La estadística oficial es un bien público, no del Gobierno. No se puede decidir según lo que convenga a la comunicación de turno", sentenció.
Advirtió que esta decisión genera "opacidad" y abre la puerta a que las mediciones privadas vuelvan a ganar peso frente a la estadística oficial.