Alpine volvió a repudiar los ataques en redes tras el accidente de Colapinto en Azerbaiyán

Ahora, Alpine buscó despegar el reclamo de cualquier nacionalidad o grupo de aficionados en particular. “Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, sostuvo la escudería. “Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, completó el desgargo.