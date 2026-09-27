Alpine volvió a repudiar los ataques en redes tras el accidente de Colapinto en Azerbaiyán

Resumen para apurados
- Alpine repudió en redes el acoso hacia sus pilotos tras el choque de Franco Colapinto que los dejó fuera de competencia durante el GP de Azerbaiyán.
- Colapinto bloqueó y chocó a Gasly en la vuelta 36. El francés ya había recibido amenazas previas tras una maniobra con el argentino en el GP de Madrid.
- Alpine instó a frenar el odio digital generalizado en la Fórmula 1, buscando concientizar al público y proteger a pilotos y periodistas de futuros abusos.
Alpine volvió a pronunciarse contra el acoso y los ataques en redes sociales después del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el que los dos autos de la escudería francesa quedaron fuera de competencia tras un incidente protagonizado por Franco Colapinto.
El equipo emitió un comunicado en el que rechazó las agresiones dirigidas contra sus pilotos, integrantes de la Fórmula 1, periodistas y también otros competidores. El mensaje aparece después de que Pierre Gasly recibiera amenazas en redes sociales tras el episodio que había protagonizado con Colapinto en Madrid.
En Azerbaiyán, el accidente ocurrió en la vuelta 36, luego de la reanudación de la carrera tras el ingreso del auto de seguridad provocado por el choque de Alex Albon. Colapinto llegó pasado a la primera curva, bloqueó y terminó impactando contra Gasly, que en ese momento ocupaba el séptimo lugar. El incidente también involucró a Lando Norris.
El episodio volvió a generar una fuerte repercusión en las redes sociales, aunque desde Alpine decidieron poner el foco en un problema que, según el equipo, excede lo ocurrido en Bakú.
“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo están dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios, y a nuestros rivales en las pistas”, señaló la escudería.
En ese sentido, Alpine remarcó que los errores forman parte de la competencia cuando los pilotos corren al límite y pidió evitar que una situación deportiva derive en ataques personales. “Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, agregó el comunicado.
El antecedente con Gasly
La situación tiene un antecedente reciente. Durante el Gran Premio de Madrid, Gasly había sido cuestionado en redes sociales después de no dejar pasar a Colapinto cuando todavía debía ingresar a boxes. A partir de ese episodio, el francés y su familia recibieron amenazas.
Aquella situación había provocado también el rechazo de Flavio Briatore, quien advirtió que, si continuaban las agresiones contra Gasly, podían terminar las entrevistas del equipo con los medios argentinos.
Ahora, Alpine buscó despegar el reclamo de cualquier nacionalidad o grupo de aficionados en particular. “Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, sostuvo la escudería. “Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, completó el desgargo.