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Colapinto recibió un respaldo inesperado tras el choque en Bakú: “Hay que admirarlo”

Un histórico de la Fórmula 1 valoró la agresividad del argentino pese al accidente, en contraste con las duras críticas que recibió dentro de Alpine.

LEGADO. Juan Pablo Montoya posa junto a su hijo Sebastián, quien también desarrolló su carrera dentro del automovilismo internacional.
LEGADO. Juan Pablo Montoya posa junto a su hijo Sebastián, quien también desarrolló su carrera dentro del automovilismo internacional.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el GP de Azerbaiyán, el expiloto Juan Pablo Montoya respaldó a Franco Colapinto por su actitud agresiva, luego de que chocara a Gasly y Norris al relanzar la carrera.
  • Colapinto bloqueó en la curva 1 tras el Safety Car, arruinando los puntos para Alpine y cortando una racha personal de 30 Grandes Premios finalizados de forma consecutiva.
  • El apoyo de Montoya contrasta con el enojo de Flavio Briatore, asesor de Alpine, quien evalúa medidas internas tras la pérdida de puntos clave para la escudería.
Resumen generado con IA

Juan Pablo Montoya salió a respaldar a Franco Colapinto después del fuerte accidente que protagonizó el argentino durante el Gran Premio de Azerbaiyán. El ex piloto colombiano valoró la actitud ofensiva del piloto de Alpine y relativizó el error que terminó dejando fuera de carrera también a Pierre Gasly y Lando Norris.

El incidente ocurrió durante la reanudación posterior al Safety Car. Colapinto se pasó en la frenada de la curva 1, intentó esquivar el tráfico por el interior y terminó impactando contra su compañero y el McLaren de Norris. Hasta ese momento, Alpine tenía a sus dos autos en zona de puntos: Gasly marchaba séptimo y el argentino, décimo.

El golpe no sólo dejó a los tres pilotos fuera de competencia, sino que además cortó una racha de 30 Grandes Premios consecutivos completados por Colapinto. Hasta Bakú, el argentino era el único piloto de la parrilla que había llegado a la bandera a cuadros en las 14 carreras de la temporada.

El respaldo de Montoya

Pese a la gravedad del error, Montoya eligió poner el foco en la mentalidad con la que Colapinto afrontó la reanudación.

“Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”, explicó el colombiano, ganador de siete Grandes Premios en la Fórmula 1.

El ex Williams y McLaren profundizó su análisis y comparó esa forma de correr con la de pilotos que constantemente buscan aprovechar cualquier oportunidad.

“Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla”, sostuvo.

Luego agregó: “Cuando siempre eres el tipo, como Max (Verstappen), que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”.

Para Montoya, el accidente también tuvo una explicación técnica vinculada con las referencias de frenado y el efecto de embotellamiento que se produce en las relanzadas.

“Es difícil porque parecía que todos frenaban muy temprano”, analizó. Y explicó que, cuando un piloto llega a una curva a menor velocidad de la habitual, puede modificar su referencia y esperar que el resto también frene más tarde.

Según el colombiano, Colapinto quedó sorprendido por lo temprano que frenaron los autos que tenía delante. “Cuando estás tan atrás, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando. Ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior”, describió.

Montoya no negó la responsabilidad del argentino, pero sí evitó cargar las tintas. “Cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, cerró.

Colapinto asumió la culpa

El propio piloto argentino fue mucho más duro consigo mismo. Después de abandonar, Colapinto asumió toda la responsabilidad y pidió disculpas al equipo.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, reconoció en declaraciones a ESPN.

También explicó que venía teniendo dificultades con el ritmo y la degradación de los neumáticos traseros, aunque volvió a insistir en la autocrítica: “Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”.

La postura de Briatore

La mirada de Montoya contrastó directamente con la de Flavio Briatore. El asesor ejecutivo de Alpine se mostró muy molesto por el incidente y dejó abierta la posibilidad de tomar medidas internas.

“Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”, afirmó.

Briatore consideró que Colapinto “frenó demasiado tarde” y calificó la maniobra como “muy mala para un piloto con su experiencia”. Además, anticipó que se tomará un tiempo para evaluar lo sucedido y decidir qué medidas adoptar para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Así, mientras dentro de Alpine el error generó una fuerte reacción, Colapinto encontró respaldo en una voz con peso dentro de la Fórmula 1. Montoya reconoció la falla, pero también defendió una característica que considera valiosa en el argentino: su decisión de atacar cuando aparece una oportunidad, incluso cuando esa agresividad termina teniendo un costo alto.

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