Colapinto recibió un respaldo inesperado tras el choque en Bakú: “Hay que admirarlo”

El incidente ocurrió durante la reanudación posterior al Safety Car. Colapinto se pasó en la frenada de la curva 1, intentó esquivar el tráfico por el interior y terminó impactando contra su compañero y el McLaren de Norris. Hasta ese momento, Alpine tenía a sus dos autos en zona de puntos: Gasly marchaba séptimo y el argentino, décimo.