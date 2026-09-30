Las elecciones de Brasil tendrán impacto regional, según dos expertas tucumanas

La discusión sobre Brasil quedó vinculada a una reflexión más amplia sobre el cambio del orden mundial. Hassan planteó que el mundo atraviesa una transición debido a un mayor peso de Oriente, impulsada por el crecimiento de China y la expansión asiática. En ese sentido, Mazzocato sostuvo que la Asamblea General de Naciones Unidas exhibió “un mundo en decadencia”. Por su lado, Hassan prefirió hablar de “interregno” y dijo que varios centros tradicionales de poder están perdiendo influencia mientras aparecen nuevos actores. En tanto, para Mazzocato, la conducta de numerosos gobiernos y la falta de respuestas frente a problemas globales revelan una crisis de liderazgo que se siente muy fuerte.