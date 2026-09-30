Las elecciones de Brasil tendrán impacto regional, según dos expertas tucumanas

Resumen para apurados
- Las analistas M. J. Mazzocato y E. Hassan afirmaron en Tucumán que las elecciones en Brasil tendrán fuerte impacto regional ante la polarización entre Lula y Bolsonaro.
- En Panorama Tucumano, plantearon una elección muy reñida que derivaría en balotaje, enmarcada en una disputa ideológica y un cambio de liderazgo en el orden internacional.
- El resultado definirá el rumbo de Sudamérica en bloques como el Mercosur y los Brics, condicionando las relaciones diplomáticas y la estabilidad económica de la región.
Las elecciones de Brasil, previstas para este domingo, fueron uno de los ejes de análisis de las analistas internacionales María José Mazzocato y Emilia Hassan en Panorama Tucumano, el programa de LG Play que conduce Federico van Mameren. Ambas coincidieron en que el resultado tendrá impacto regional.
Hassan describió una disputa estrecha entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro y sostuvo: “Difícilmente Lula gane en primera vuelta”. Mazzocato coincidió en que será una elección “muy reñida” y advirtió que existe una fuerte oposición al actual presidente. El escenario, según las analistas, además abre la posibilidad de un balotaje y vuelve central el comportamiento del electorado bolsonarista.
Hassan explicó que la elección brasileña expresa una discusión ideológica sobre el papel del Estado, la economía y el rumbo internacional. Señaló que Lula conserva niveles importantes de apoyo, pero también una desaprobación elevada, y que el voto emocional y la identidad política pesan tanto como los resultados económicos. Mazzocato puso el acento en la dimensión geopolítica y en el lugar de Brasil como principal actor regional. Consideró que Brasil funciona como un regional player de Sudamérica por su peso económico, territorial y diplomático, y recordó su participación en el Mercosur y los Brics.
La discusión sobre Brasil quedó vinculada a una reflexión más amplia sobre el cambio del orden mundial. Hassan planteó que el mundo atraviesa una transición debido a un mayor peso de Oriente, impulsada por el crecimiento de China y la expansión asiática. En ese sentido, Mazzocato sostuvo que la Asamblea General de Naciones Unidas exhibió “un mundo en decadencia”. Por su lado, Hassan prefirió hablar de “interregno” y dijo que varios centros tradicionales de poder están perdiendo influencia mientras aparecen nuevos actores. En tanto, para Mazzocato, la conducta de numerosos gobiernos y la falta de respuestas frente a problemas globales revelan una crisis de liderazgo que se siente muy fuerte.
En un contexto amplio de análisis también apareció la inteligencia artificial, presentada como un gran desafío que los Estados todavía no incorporaron plenamente a sus agendas. Hassan advirtió que la transición tecnológica plantea interrogantes sobre el empleo, la educación, la energía y el poder de las grandes empresas. Mazzocato cuestionó que los líderes internacionales hayan dedicado menos atención a la IA que a sus propias disputas políticas. Ambas señalaron la necesidad de recuperar una mirada crítica y construir proyectos colectivos.
Malvinas
La cuestión de Malvinas ocupó otro tramo central del análisis. Hassan destacó el giro político de Javier Milei, al señalar que el Presidente pasó de posiciones anteriores más cercanas a la postura británica a colocar nuevamente la causa Malvinas en un lugar destacado de su discurso. La analista resumió ese cambio como un “giro copernicano” y planteó si responde a una estrategia electoral o a una decisión de política de Estado. También sostuvo que Malvinas constituye una causa nacional que atraviesa a la sociedad argentina y que no puede reducirse a una cuestión partidaria.
El fútbol apareció como un espacio donde la política también se expresa. Hassan cuestionó la idea de que el fútbol y los grandes acontecimientos deportivos sean ajenos a la política y mencionó la reacción británica ante expresiones vinculadas con Malvinas. Para la analista, si una bandera o un gesto en una cancha genera respuestas oficiales y cobertura de medios británicos, queda demostrado que la cuestión conserva relevancia política y simbólica. Mazzocato subrayó la posición geopolítica de las islas, vinculada con el Atlántico Sur y la Antártida.
La postura británica también fue presentada como un factor determinante. Según el análisis expuesto en el programa, Gran Bretaña conserva una ventaja en el Derecho Internacional Público derivada del control territorial y del resultado de la guerra de 1982. A la vez, se destacó que el Reino Unido considera estratégica la posición de las islas. Frente a declaraciones británicas sobre la preparación militar, Milei planteó que la cuestión debe resolverse “de forma pacífica y práctica”. El debate combina soberanía, diplomacia y estrategia internacional.
La situación de Europa
La conversación también abordó la situación de Europa. Hassan describió a un continente envejecido y desgastado por la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque aclaró que la Unión Europea continúa siendo un polo de poder. Mazzocato observó que Estados Unidos y Europa atraviesan una etapa de transición mientras China incrementa su influencia. Rusia, pese a su desgaste, sigue siendo un factor central para la seguridad europea, por su capacidad de presión sobre los suministros energéticos.
Visita del Papa
Finalmente, las analistas se refirieron a la visita del papa León XIV a la Argentina. Hassan sostuvo que todo discurso papal es político si se entiende la política como disputa de sentidos y destacó su preocupación por la desigualdad, la vivienda, la migración y el impacto de la revolución digital. Vinculó además su nombre con León XIII y la encíclica Rerum Novarum, estableciendo un paralelismo entre la revolución industrial y la actual transformación tecnológica.
Mazzocato remarcó que el Papa es también un actor internacional al frente de una institución transnacional con capacidad de influencia. La visita puede leerse como parte de un recorrido latinoamericano orientado a acercar la Iglesia a la sociedad.
En conjunto, el programa dejó planteada una pregunta transversal: cómo pueden los países y sus sociedades construir un proyecto colectivo en medio de una transformación global que modifica las relaciones de poder, la política, la economía y la vida cotidiana.