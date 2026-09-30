Jubilaciones Anses octubre 2026: cuánto cobran los jubilados con aumento y bono de $70.000

Resumen para apurados
- En octubre, los jubilados de ANSES en Argentina cobrarán con un aumento del 1,66% por la inflación de agosto y un bono de $70.000 para reforzar los haberes mínimos.
- La suba se fijó vía Resolución 284/2026 según el IPC mensual. El haber mínimo pasa a $435.748,51, mientras el bono de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.
- Con un piso de $505.748,51, el congelamiento del bono continuará limitando el ingreso real, mientras que los sectores medios recibirán montos proporcionales decrecientes.
Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán en octubre de 2026 un aumento del 1,66% en sus haberes, de acuerdo con la actualización vinculada a la inflación de agosto. A este incremento se suma el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas.
Con la nueva actualización, la jubilación mínima de ANSES será de $435.748,51. Para quienes además reciben el bono completo, el ingreso mensual llegará a $505.748,51.
El ajuste fue oficializado mediante la Resolución 284/2026. El porcentaje aplicado surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026
El aumento modifica los principales valores de las prestaciones previsionales. En el caso de la jubilación mínima, el haber pasa a $435.748,51, mientras que la jubilación máxima alcanza los $2.932.174,86.
Los montos de octubre quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima
Bono: $70.000
Total a cobrar: $505.748,51
- Jubilación máxima
Bono: No recibe
Total a cobrar: $2.932.174,86
- PUAM
Bono: $70.000
Total a cobrar: $418.598,80
- PNC por invalidez o vejez
Bono: $70.000
Total a cobrar: $375.023,95
Además, la Prestación Básica Universal (PBU) queda establecida en $199.335,05. Este valor interviene en el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.
Quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre
El bono extraordinario mantiene el monto de $70.000 y se acredita junto con los haberes correspondientes. El refuerzo permanece sin modificaciones desde marzo de 2024.
Los beneficiarios que cobran la jubilación mínima pueden recibir el monto completo, al igual que los titulares de determinadas Pensiones No Contributivas (PNC) y de la PUAM.
En cambio, quienes tienen haberes superiores al mínimo pueden acceder a un bono proporcional, calculado de manera que el ingreso total no supere los $505.748,51.
Por este motivo, no todos los jubilados que cobran por encima del haber mínimo reciben necesariamente los $70.000 completos.
Cuánto cobran los beneficiarios de PUAM y PNC
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en octubre en $348.598,80. Al sumar el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $418.598,80.
En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber actualizado será de $305.023,95. Con el refuerzo completo, el monto total llega a $375.023,95.
La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales y Pensiones No Contributivas, incluidas las correspondientes a madres de siete hijos o más y las pensiones graciables.
Qué pasa con quienes cobran más que la jubilación mínima
Los jubilados con haberes superiores al mínimo pueden recibir un bono proporcional, siempre que su ingreso se encuentre dentro del límite establecido.
El mecanismo busca que, al sumar el haber y el refuerzo, el beneficiario no supere los $505.748,51. Por eso, quienes tienen haberes intermedios reciben una suma menor a los $70.000.
En el extremo superior, quienes perciben la jubilación máxima no reciben el bono extraordinario. Su haber de octubre será de $2.932.174,86.