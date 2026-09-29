Asignación Universal por Hijo: cuáles son las provincias que cobran un diferencial

En octubre, la Asignación Universal por Hijo será de $156.588 y la AUH con Discapacidad pasará a ser de $509.863. La Asignación Familiar por Hijo subirá a $78.304, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad subirá a $254.943. Los montos indicados son por cada hijo y corresponden al 100% del valor general de la AUH en el caso de las dos primeras y al primer rango de ingresos, en el caso de las dos últimas.