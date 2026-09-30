EconomíaNoticias económicas

Se realizará mañana en Tucumán la segunda edición del Foro Argentina Andina

Una cumbre organizada por Federalismo y Libertad.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina
30 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • La Fundación Federalismo y Libertad realizará mañana en Tucumán el segundo Foro Argentina Andina para debatir sobre minería, energía y desarrollo regional.
  • El encuentro reunirá a diplomáticos, funcionarios y empresarios en paneles sobre litio, cobre, infraestructura y el impacto del RIGI en el norte argentino.
  • La cumbre busca consolidar políticas públicas que atraigan inversiones extranjeras estratégicas e impulsen la integración productiva de las provincias andinas.
Resumen generado con IA

La Fundación Federalismo y Libertad realizará mañana la segunda edición del Foro Argentina Andina, a partir de las 16, en el Hilton Garden Inn Tucumán. 

El Foro reúne a referentes de los sectores público, privado y académico para debatir el futuro de la minería, la energía, la infraestructura y el desarrollo productivo de las provincias andinas argentinas. 

En esta segunda edición, el encuentro se consolida como un espacio de diálogo entre funcionarios, empresarios, compañías mineras y energéticas, proveedores, inversores, especialistas y organismos nacionales e internacionales. Su objetivo es promover una agenda de políticas públicas que contribuya a mejorar la competitividad, atraer inversiones y fortalecer sectores estratégicos para el crecimiento económico de la Argentina. 

Se viene la segunda edición del foro “Argentina Andina” en Tucumán

Se viene la segunda edición del foro “Argentina Andina” en Tucumán

Entre los disertantes se destacan Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina; S.E. Ajaneesh Kumar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India en la Argentina; Adrián Ravier, vocero presidencial; Sergio Berensztein, director de la consultora Berensztein; Nicolás Gadano, economista de Empiria Consultores; y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF. También participarán Santiago Capdevila, economista de Empiria; Bernardo Saravia Frías, abogado especializado en derecho minero; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, quien integró el equipo jurídico que representó a la Argentina en el litigio internacional por YPF; y Antonio Toniello, Director de Operaciones de Grupo Viralcol, quien participará como representante de Brasil.

Agenda

La agenda abordará la minería y los minerales críticos -como el litio, el cobre y el oro-, los nuevos proyectos de inversión, la energía convencional y renovable, la infraestructura para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica aplicada a la minería, la seguridad jurídica, el clima de inversiones, los corredores bioceánicos, la integración regional y el federalismo como motor del desarrollo económico. 

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

En el marco del Foro también se realizará la presentación del libro Proyecto Aconquija, una publicación que propone una agenda de desarrollo para Tucumán y la región. Del encuentro participarán, además, autoridades nacionales y provinciales, legisladores, representantes municipales, directivos de empresas mineras y energéticas, cámaras empresarias, bancos, fondos de inversión, embajadas, organismos internacionales, universidades, consultoras y medios de comunicación. Para inscripciones puede acceder al sitio https://www.eventbrite.com.ar/e/foro-argentina-andina-tickets-2000196275905. Para más información: www.federalismoylibertad.org.

Temas TucumánSergio BerenszteinHotel Hilton Garden InnFundación Federalismo y LibertadPeter LamelasAdrián Ravier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
JP Morgan recortó su pronóstico para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

JP Morgan recortó su pronóstico para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

Mercado laboral: cuando el currículum recorre varias plataformas

Mercado laboral: cuando el currículum recorre varias plataformas

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

Lo más popular
De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
1

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar
2

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto
3

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar
4

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

Una nueva amenaza a la libertad de prensa
5

Una nueva amenaza a la libertad de prensa

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
3

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
4

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino
5

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más Noticias
Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”

Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Crisis económica: una fábrica de vidrios les adelantó las vacaciones, volvieron pero estaba cerrada y les deben cuatro meses de sueldo

Crisis económica: una fábrica de vidrios les adelantó las vacaciones, volvieron pero estaba cerrada y les deben cuatro meses de sueldo

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Comentarios