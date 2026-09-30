Se realizará mañana en Tucumán la segunda edición del Foro Argentina Andina

Entre los disertantes se destacan Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina; S.E. Ajaneesh Kumar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India en la Argentina; Adrián Ravier, vocero presidencial; Sergio Berensztein, director de la consultora Berensztein; Nicolás Gadano, economista de Empiria Consultores; y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF. También participarán Santiago Capdevila, economista de Empiria; Bernardo Saravia Frías, abogado especializado en derecho minero; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, quien integró el equipo jurídico que representó a la Argentina en el litigio internacional por YPF; y Antonio Toniello, Director de Operaciones de Grupo Viralcol, quien participará como representante de Brasil.