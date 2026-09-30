Se realizará mañana en Tucumán la segunda edición del Foro Argentina Andina

Resumen para apurados
- La Fundación Federalismo y Libertad realizará mañana en Tucumán el segundo Foro Argentina Andina para debatir sobre minería, energía y desarrollo regional.
- El encuentro reunirá a diplomáticos, funcionarios y empresarios en paneles sobre litio, cobre, infraestructura y el impacto del RIGI en el norte argentino.
- La cumbre busca consolidar políticas públicas que atraigan inversiones extranjeras estratégicas e impulsen la integración productiva de las provincias andinas.
La Fundación Federalismo y Libertad realizará mañana la segunda edición del Foro Argentina Andina, a partir de las 16, en el Hilton Garden Inn Tucumán.
El Foro reúne a referentes de los sectores público, privado y académico para debatir el futuro de la minería, la energía, la infraestructura y el desarrollo productivo de las provincias andinas argentinas.
En esta segunda edición, el encuentro se consolida como un espacio de diálogo entre funcionarios, empresarios, compañías mineras y energéticas, proveedores, inversores, especialistas y organismos nacionales e internacionales. Su objetivo es promover una agenda de políticas públicas que contribuya a mejorar la competitividad, atraer inversiones y fortalecer sectores estratégicos para el crecimiento económico de la Argentina.
Entre los disertantes se destacan Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina; S.E. Ajaneesh Kumar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India en la Argentina; Adrián Ravier, vocero presidencial; Sergio Berensztein, director de la consultora Berensztein; Nicolás Gadano, economista de Empiria Consultores; y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF. También participarán Santiago Capdevila, economista de Empiria; Bernardo Saravia Frías, abogado especializado en derecho minero; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, quien integró el equipo jurídico que representó a la Argentina en el litigio internacional por YPF; y Antonio Toniello, Director de Operaciones de Grupo Viralcol, quien participará como representante de Brasil.
Agenda
La agenda abordará la minería y los minerales críticos -como el litio, el cobre y el oro-, los nuevos proyectos de inversión, la energía convencional y renovable, la infraestructura para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica aplicada a la minería, la seguridad jurídica, el clima de inversiones, los corredores bioceánicos, la integración regional y el federalismo como motor del desarrollo económico.
En el marco del Foro también se realizará la presentación del libro Proyecto Aconquija, una publicación que propone una agenda de desarrollo para Tucumán y la región. Del encuentro participarán, además, autoridades nacionales y provinciales, legisladores, representantes municipales, directivos de empresas mineras y energéticas, cámaras empresarias, bancos, fondos de inversión, embajadas, organismos internacionales, universidades, consultoras y medios de comunicación. Para inscripciones puede acceder al sitio https://www.eventbrite.com.ar/e/foro-argentina-andina-tickets-2000196275905. Para más información: www.federalismoylibertad.org.