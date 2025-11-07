Secciones
Política

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán
ARGENTINA ANDINA. Luis Enrique Lucero, secretario de Minería de la Nación expone en el panel Final del foro, con la presencia de José Ignacio García Hamilton (h), secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía de la Nación. ARGENTINA ANDINA. Luis Enrique Lucero, secretario de Minería de la Nación expone en el panel Final del foro, con la presencia de José Ignacio García Hamilton (h), secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía de la Nación.
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

Las definiciones del Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, en el marco del Foro Argentina Andina, confirmaron un giro estratégico que posiciona al norte argentino, y potencialmente a Tucumán, en el centro de las grandes inversiones. Si bien la minería está liderada por el litio en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y el cobre en San Juan, la implementación exitosa del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha demostrado su capacidad para inyectar capital en provincias y sectores inesperados, llevando el beneficio más allá de los yacimientos tradicionales.

En relación a esto, García Hamilton reveló que, tras un período de escepticismo, el RIGI ya cuenta con 26 proyectos presentados y nueve aprobados, generando más de 18.000 puestos de trabajo y comprometiendo U$S 26.000 millones de dólares en inversión. Esta celeridad contrasta con los temores iniciales de que el régimen fracasaría o se demoraría. A su turno, el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, había cuantificado el potencial minero: el sector busca atraer U$S 42.000 millones y proyecta que las exportaciones mineras se multiplican por cinco, alcanzando hasta U$S 26.000 millones para 2035. La clave es la estabilidad jurídica que ofrece el RIGI, incluyendo un "seguro anti-cepo" para el capital, una garantía fundamental para los inversores.

Turismo

Aunque Tucumán no es una provincia minera en el mismo sentido que Catamarca o Salta, el responsable Legal y Técnico destacó que el RIGI no es exclusivo de un rubro. De hecho, está diseñado para incentivar ocho sectores, confirmando que ya se presentó un proyecto sobre turismo y se aprobó el primero de infraestructura, un puerto en Timbúes (Santa Fe). Esta puede representar la principal noticia para nuestra provincia porque si las inversiones de U$S 200 millones se concretan en Tucumán, podrían generar un impacto laboral y económico directo, similar al que se observa en el pequeño pueblo santafesino que recibe empleo para el 20% de su población gracias a un proyecto.

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Al igual que Lucero, García Hamilton reconoció que la infraestructura es el principal cuello de botella en este proceso de inversión y transformación que vive el país. Y este desafío también se traduce en una oportunidad directa de inversión porque las empresas locales que cumplan con los requisitos para avanzar con proyectos de conectividad vial o ferroviaria para vincular el NOA con los centros de exportación o en proyectos de generación de energía para abastecer las minas, podrían acceder a los beneficios del RIGI.

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

El Gobierno Nacional insiste en que el éxito de este esquema depende de transmitir confianza para que el capital se vuelque al país. Para Tucumán, el mensaje es un llamado a la acción: el RIGI no es solo minería. Es una herramienta de incentivo para cualquier gran proyecto que califique en los sectores habilitados. El desarrollo minero en provincias vecinas es un motor de arrastre que debe aprovecharse, asegurando que el boom de inversiones que transforma al norte también tenga su epicentro económico y de empleo en la provincia.

Temas TucumánSaltaSan JuanSanta FeCatamarcaJujuy
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Osvaldo Jaldo y comisionados comunales trazaron los desafíos para los próximos dos años de gestión

Osvaldo Jaldo y comisionados comunales trazaron los desafíos para los próximos dos años de gestión

Osvaldo Jaldo restituyó en sus funciones al comisionado de El Cercado

Osvaldo Jaldo restituyó en sus funciones al comisionado de El Cercado

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
2

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán
3

Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Cinco estudiantes jujeños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica
4

Cinco estudiantes jujeños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos
5

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

Inglés I y II, redes y python: cuatro cursos virtuales para potenciar el perfil profesional
6

Inglés I y II, redes y python: cuatro cursos virtuales para potenciar el perfil profesional

Más Noticias
Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo

Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

El Presupuesto de San Miguel de Tucumán llega a $349.000 millones

El Presupuesto de San Miguel de Tucumán llega a $349.000 millones

Pasaron 60 años del último viaje de un tranvía en Tucumán

Pasaron 60 años del último viaje de un tranvía en Tucumán

“Elevate Tucumán” llega para inspirar a emprender y transformar

“Elevate Tucumán” llega para inspirar a emprender y transformar

Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios