Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

En relación a esto, García Hamilton reveló que, tras un período de escepticismo, el RIGI ya cuenta con 26 proyectos presentados y nueve aprobados, generando más de 18.000 puestos de trabajo y comprometiendo U$S 26.000 millones de dólares en inversión. Esta celeridad contrasta con los temores iniciales de que el régimen fracasaría o se demoraría. A su turno, el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, había cuantificado el potencial minero: el sector busca atraer U$S 42.000 millones y proyecta que las exportaciones mineras se multiplican por cinco, alcanzando hasta U$S 26.000 millones para 2035. La clave es la estabilidad jurídica que ofrece el RIGI, incluyendo un "seguro anti-cepo" para el capital, una garantía fundamental para los inversores.