Se viene la segunda edición del foro “Argentina Andina” en Tucumán

La agenda abordará la minería y los minerales críticos -como el litio, el cobre y el oro-, los nuevos proyectos de inversión, la energía convencional y renovable, la infraestructura para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica aplicada a la minería, la seguridad jurídica, el clima de inversiones, los corredores bioceánicos, la integración regional y el federalismo como motor del desarrollo económico.