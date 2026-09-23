Se viene la segunda edición del foro “Argentina Andina” en Tucumán

Resumen para apurados
- La Fundación Federalismo y Libertad realizará el Foro Argentina Andina el 1 de octubre en Tucumán para debatir el desarrollo de la minería, energía e infraestructura.
- En su segunda edición, el encuentro reúne a funcionarios nacionales, diplomáticos, economistas y líderes de empresas mineras para evaluar la competitividad del sector.
- El foro busca fijar políticas públicas para atraer inversiones en minerales críticos como litio y cobre, e impulsará el libro Proyecto Aconquija para la región.
La Fundación Federalismo y Libertad realizará la segunda edición del Foro Argentina Andina el jueves 1 de octubre, a partir de las 16, en el Hilton Garden Inn Tucumán. El evento reúne a referentes de los sectores público, privado y académico para debatir el futuro de la minería, la energía, la infraestructura y el desarrollo productivo de las provincias andinas argentinas.
En esta segunda edición, el encuentro se consolida como un espacio de diálogo entre funcionarios, empresarios, compañías mineras y energéticas, proveedores, inversores, especialistas y organismos nacionales e internacionales.
Su objetivo es promover una agenda de políticas públicas que contribuya a mejorar la competitividad, atraer inversiones y fortalecer sectores estratégicos para el crecimiento económico de la Argentina.
¿Quiénes participarán en la segunda edición?
Entre los principales disertantes se destacan Adrián Ravier, vocero presidencial; S.E. Ajaneesh Kumar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India en la Argentina; Sergio Berensztein, politólogo y director de la consultora Berensztein; Nicolás Gadano, economista de Empiria Consultores; y Fabián Calle, Senior Fellow de Florida International University.
También participarán Santiago Capdevila, economista de Empiria Consultores; Bernardo Saravia Frías, abogado especializado en derecho minero y exprocurador del Tesoro de la Nación; y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, quien integró el equipo jurídico que representó a la Argentina en el litigio internacional por YPF.
El sector empresario estará representado, entre otros, por Raúl Mentz, gerente general de Minera Alumbrera, y Guillermo Etse, Executive Director y CEO de SAXUM, firma de ingeniería con sede en Tucumán especializada en proyectos de litio.
La agenda abordará la minería y los minerales críticos -como el litio, el cobre y el oro-, los nuevos proyectos de inversión, la energía convencional y renovable, la infraestructura para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica aplicada a la minería, la seguridad jurídica, el clima de inversiones, los corredores bioceánicos, la integración regional y el federalismo como motor del desarrollo económico.
Presentación del Proyecto Aconquja
En el marco del foro también se realizará la presentación del libro Proyecto Aconquija, una publicación que propone una agenda de desarrollo para Tucumán y la región, elaborada a partir del trabajo de especialistas en diferentes áreas estratégicas.
Del encuentro participarán, además, autoridades nacionales y provinciales, legisladores, representantes municipales, directivos de empresas mineras y energéticas, cámaras empresarias, bancos, entidades financieras, fondos de inversión, embajadas, organismos internacionales, universidades, think tanks, consultoras y medios de comunicación.
Los interesados en participar del foro podrán inscribirse haciendo clic aquí.