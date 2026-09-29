La CD de San Martín reúne pruebas y analiza cómo avanzar tras el escándalo en Jujuy: ¿llevará el reclamo a la AFA?

Esa aclaración resume la postura que hoy predomina en San Martín. En el club admiten que una decisión arbitral puede ser equivocada, pero entienden que la conducta de Bruno Amiconi después del partido -la risa y la frase con la que, según los testimonios recogidos, despidió a los dirigentes- excedió la discusión por un fallo puntual. Por eso, el comunicado rechaza las expresiones y gestos que se aparten de “la conducta ética y la objetividad esperables” de quienes deben garantizar una competencia justa y ecuánime.