Mirá el 1x1 de San Martín tras el empate 2-2 con Gimnasia de Jujuy

San Martín se volvió de Jujuy con sensaciones encontradas. Durante buena parte del partido mostró una buena versión y llegó a ponerse 2-0 gracias al doblete de Mauro Verón, pero Gimnasia reaccionó y alcanzó el empate en una ráfaga. Hubo rendimientos destacados, otros que quedaron en deuda y algunos cambios que no lograron modificar el desarrollo.
Darío Sand (5)
Tuvo varias intervenciones importantes cuando Gimnasia reaccionó y buscó el empate. Respondió cuando fue exigido, aunque no pudo evitar los dos goles.
Víctor Salazar (4)
Le costó y nunca terminó de sentirse cómodo. Gimnasia encontró espacios por su sector y Orfila decidió reemplazarlo.
Ezequiel Parnisari (3)
Tuvo una tarde muy floja. Quedó involucrado en una acción clave que terminó favoreciendo al local y no transmitió seguridad en el tramo decisivo.
Guillermo Rodríguez (5)
Tuvo un primer tiempo correcto, pero perdió la marca en el descuento de Abel Argañaraz. Después le costó recuperar firmeza.
Nahuel Gallardo (5)
Cumplió mientras San Martín mantuvo el control, pero sufrió cuando Gimnasia adelantó sus líneas y comenzó a atacar con mayor intensidad.
Agustín Graneros (5)
Participó del buen funcionamiento inicial, pero perdió protagonismo cuando Gimnasia tomó el control del partido.
Santiago Briñone (6)
Fue importante en la presión y en la recuperación durante el buen primer tiempo. Su salida terminó afectando el funcionamiento del equipo.
Gabriel Carabajal (6)
Mostró movilidad y se asoció bien durante la primera mitad. San Martín perdió claridad cuando dejó la cancha.
Alan Cisnero (5)
Intentó aportar en ataque, aunque esta vez tuvo menos incidencia. Se diluyó cuando San Martín comenzó a sufrir el partido.
Bruno Cabrera (5)
Buscó ser una alternativa en ataque y tuvo participación en algunas acciones ofensivas. Quedó involucrado en la jugada del posible 3-2, con dudas por una posición adelantada.
Mauro Verón (7) -foto-
El más determinante por su doblete. Aprovechó las situaciones que tuvo y puso a San Martín 2-0 arriba, aunque su aporte no alcanzó para sostener el triunfo.
Alejandro Galván (5)
Entró a los 60 minutos para corregir el sector de Salazar. No logró cambiar la dinámica de un equipo que ya había perdido el control.
Nicolás Castro (-)
Ingresó a los 69’, con Gimnasia volcado en ataque. Se fue expulsado por protestar tras el pitazo final.
Matías “Caco” García (-)
Ocupó el lugar de Carabajal en la mitad de la cancha, pero no logró incidir en el juego.
Álvaro Veliez (-)
Ingresó a los 83’ y tuvo poco tiempo para intervenir.
Diego Diellos (-)
En la única oportunidad que tuvo convirtió un gol que fue anulado.