San Martín tuvo el plan, pero no pudo sostenerlo

Pero el equipo de Orfila seguía vivo y encontraba espacios cuando lograba salir de la presión. Gimnasia acumulaba hombres para atacar y, naturalmente, también se desprotegía. Briñone aprovechó uno de esos huecos para asistir a Verón tras una gran combinación de pases de primera. El delantero definió para el 2-0 y completó su doblete. Por momentos, se estaba viendo una de las mejores versiones del “Santo” en mucho tiempo, nada menos que frente a uno de los equipos que pelea arriba en su zona.