San Martín volvió a tropezar con sus errores y un fallo arbitral le negó el 3-2

Alejandro Orfila tampoco encontró respuestas desde el banco. En el intento por modificar el partido terminó desarmando una estructura que había funcionado durante el primer tiempo. Sacó a dos de los mejores futbolistas de la noche, Briñone y Carabajal, y el equipo perdió parte de la energía y del control que había tenido. Víctor Salazar tampoco logró rendir en el puesto que ocupó y el entrenador debió improvisar con Alejandro Galván. La posibilidad de reconstruir la dupla de García, como había ocurrido frente a Chacarita, tampoco prosperó: ingresó Matías “Caco” García y también Nicolás Castro, pero las variantes no consiguieron devolverle equilibrio al equipo.