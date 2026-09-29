Cosachov declaró antes de los alegatos: aseguró que solo vio tres veces a Maradona en Tigre y apuntó a la prepaga

Cosachov situó el inicio de los problemas inmediatamente después del traslado del astro desde la Clínica Olivos al barrio San Andrés de Tigre. “El día posterior a la externación fue clave porque empezó cierto desentendimiento con la prepaga. Lo empecé a notar cuando hablé con Nancy Forlini, la coordinadora. Ella me dijo que el seguimiento clínico lo íbamos a hacer Luque y yo, y a mí me parecía una locura, porque desde el primer día pedí un clínico”, aseguró la imputada. En ese sentido, remarcó que el objetivo de la internación domiciliaria era tratar el cuadro de abstinencia y evitar que volviera a consumir alcohol, pero advirtió que la cobertura médica no implementó el esquema adecuado.