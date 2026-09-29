Cosachov declaró antes de los alegatos: aseguró que solo vio tres veces a Maradona en Tigre y apuntó a la prepaga
En la última audiencia testimonial previa a los alegatos, la psiquiatra responsabilizó a Nancy Forlini por la internación domiciliaria, afirmó que era “una locura” que le delegaran el control clínico a ella y admitió haber mantenido “comunicaciones prohibidas” con los enfermeros.
Resumen para apurados
- En San Isidro, la psiquiatra Agustina Cosachov declaró este martes por la muerte de Maradona, culpó a la prepaga y afirmó que solo lo visitó tres veces en Tigre.
- Afirmó que Swiss Medical desatendió el control clínico y cortó la comunicación, por lo que debió hablar a escondidas con los enfermeros para monitorear la abstinencia.
- Esta última audiencia testimonial da paso a los alegatos finales, donde el tribunal definirá las responsabilidades de los médicos y la prepaga en el desenlace fatal.
La psiquiatra Agustina Cosachov brindó este martes su última declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, en la jornada final de testimonios previa a los alegatos por la muerte de Diego Armando Maradona. Durante su exposición, la profesional deslindó responsabilidades clínicas, apuntó de lleno contra la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, y admitió haber mantenido contactos clandestinos con los enfermeros para monitorear el estado del paciente ante las trabas de la prepaga.
Cosachov situó el inicio de los problemas inmediatamente después del traslado del astro desde la Clínica Olivos al barrio San Andrés de Tigre. “El día posterior a la externación fue clave porque empezó cierto desentendimiento con la prepaga. Lo empecé a notar cuando hablé con Nancy Forlini, la coordinadora. Ella me dijo que el seguimiento clínico lo íbamos a hacer Luque y yo, y a mí me parecía una locura, porque desde el primer día pedí un clínico”, aseguró la imputada. En ese sentido, remarcó que el objetivo de la internación domiciliaria era tratar el cuadro de abstinencia y evitar que volviera a consumir alcohol, pero advirtió que la cobertura médica no implementó el esquema adecuado.
Fallas de la prepaga
Al profundizar sobre el funcionamiento del dispositivo en Tigre, la médica responsabilizó directamente a la prepaga por el aislamiento informativo que sufrieron los profesionales tratantes. “La doctora Nancy Forlini quedó a cargo de la internación domiciliaria. Si supuestamente los enfermeros tenían que reportarle a los médicos tratantes, ¿por qué nadie me escribía a mí ni a Luque? Había un chat donde se hacían los reportes diarios y yo no estaba”, cuestionó frente a los magistrados.
Contactos en secreto
Asimismo, Cosachov detalló que en un comienzo armó un grupo de mensajería junto al psicólogo Carlos Díaz, los familiares de Maradona y los enfermeros para seguir variables ligadas a su especialidad, como el sueño y el ánimo del “10”. Sin embargo, denunció que la prepaga intervino para cortar ese canal: “Después a los enfermeros les dieron la orden de no comunicarse conmigo y se respetó eso”. Fue en ese punto donde, ante una pregunta puntual del juez Alberto Gaig, reveló: “A pesar de eso, yo tenía comunicaciones prohibidas con los enfermeros, aunque Nancy no me dejaba comunicarme. Yo quería saber igual cómo estaba el paciente y los llamaba”.
Respecto a su presencia física en la vivienda de Tigre, la psiquiatra puntualizó que solo asistió en tres oportunidades: una de ellas para dejar medicación sin tomar contacto directo con Diego, y la última el 25 de noviembre de 2020, día del fallecimiento. Antes de esa etapa, recordó que conoció a Maradona en junio de 2020 convocada por Luque para abordar su cuadro de adicciones; lo atendió en ocho ocasiones previas a la internación en Ipensa y lo acompañó luego durante su estadía quirúrgica en Olivos.
Conciencia tranquila
Hacia el final de su intervención, la imputada se refirió al lazo que construyó con el exfutbolista y expresó su descargo humano y profesional: “Quiero decir que la verdad lamento mucho lo que pasó. Siempre traté de hacer lo que mejor sé, lo que mejor pude, tenía un buen vínculo con el paciente, lo queríamos mucho. Estos años fueron muy duros, como dijeron los otros imputados también. Pero algo que me da serenidad, como dijo Di Spagna, es que tengo la conciencia tranquila”.