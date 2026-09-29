“Cinco años esperé para decir mi verdad”: la declaración del médico clínico que no pudo revisar a Maradona días antes de su muerte

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el relato de lo ocurrido una semana antes del fallecimiento del Diez, cuando acudió a la casa de Tigre junto al nutricionista Luciano Spena. No pudo evaluar al paciente porque Maradona atravesaba un día difícil y se encontraba en crisis, circunstancia que coincide con el testimonio que Gianinna Maradona brindó en el juicio. Fue en ese lugar donde conoció a Luque, quien se presentó formalmente como "el médico de Maradona". "Yo ese día me frustré por no poder hacer mi trabajo. Pero me dijeron que me fuera. Yo pedí una constancia para que quede asentado que fui, pero no tenía potestad para decidir nada. Estaba supeditado a una orden", detalló. Tras cancelarse una reprogramación al día siguiente, nunca volvió a ser convocado.