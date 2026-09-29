“Cinco años esperé para decir mi verdad”: la declaración del médico clínico que no pudo revisar a Maradona días antes de su muerte
Pedro Di Spagna aseguró ante el tribunal que solo fue convocado para emitir un informe puntual y que no era médico de cabecera del "10". Relató el intento frustrado de revisarlo el 18 de noviembre: “Me dijeron que me fuera”.
Resumen para apurados
- En San Isidro, el clínico Pedro Di Spagna declaró este mediodía en el juicio por la muerte de Diego Maradona para desestimar su rol en el equipo médico y afirmar su inocencia.
- Afirmó que sólo debía hacer un informe puntual y relató que el 18 de noviembre intentó examinar a Maradona en Tigre, pero le ordenaron marcharse al no tener potestad de decisión.
- La exposición concluye la etapa previa a los alegatos y resultará determinante para que el tribunal defina el grado de responsabilidad penal de los profesionales imputados.
El médico clínico Pedro Di Spagna brindó este mediodía su última declaración ante los jueces de San Isidro antes de la etapa de alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Con un descargo enfocado en desarticular la acusación que lo señala como parte del equipo médico tratante, afirmó que su intervención fue meramente evaluativa y que no tenía potestad para modificar tratamientos.
"Solo tenía que ir a hacer un informe y nada más"
“No es fácil esto. Hace cinco años esperé este momento frente a ustedes y para poder decir mi verdad, que es la verdad. Para noviembre de 2020 yo no trabajaba para Swiss Medical ni lo hice nunca para la prepaga ni para la empresa Medidom. A mi me convocó el doctor Macías, a través de un llamado que le habían hecho a él donde necesitaban un informe de un neurólogo y un clínico para ver cómo estaba Diego después de la operación de cabeza. Voy al domicilio con la premisa de solo hacer un informe y no poder cambiar ninguna conducta médica porque el paciente tenía sus médicos tratantes. Eso fue claro y preciso”, comenzó declarando Di Spagna.
Y siguió: “Cuando lo revisé, lo único que sugerí fue la realización de estudios complementarios. Como electrocardiograma, laboratorio, radiografía. Esa situación, ni bien salimos del domicilio, que quiero aclarar que nosotros nos despedimos de Diego Maradona pensando que no lo íbamos a ver más porque solo teníamos que ir a hacer un informe y nada más”.
En ese contexto explicó que, por razones que desconoce, días después lo agregaron a un grupo de WhatsApp con los enfermeros. “Yo no conocía a nadie”, remarcó.
La visita frustrada del 18 de noviembre
Uno de los puntos centrales de su exposición fue el relato de lo ocurrido una semana antes del fallecimiento del Diez, cuando acudió a la casa de Tigre junto al nutricionista Luciano Spena. No pudo evaluar al paciente porque Maradona atravesaba un día difícil y se encontraba en crisis, circunstancia que coincide con el testimonio que Gianinna Maradona brindó en el juicio. Fue en ese lugar donde conoció a Luque, quien se presentó formalmente como "el médico de Maradona". "Yo ese día me frustré por no poder hacer mi trabajo. Pero me dijeron que me fuera. Yo pedí una constancia para que quede asentado que fui, pero no tenía potestad para decidir nada. Estaba supeditado a una orden", detalló. Tras cancelarse una reprogramación al día siguiente, nunca volvió a ser convocado.
"La conciencia la tengo tranquila"
Al cierre, Di Spagna agradeció a sus defensores oficiales y concluyó con un descargo moral: "Siento que humanamente y médicamente hice lo que se me solicitó. Excederme hubiera sido una falta a la ética. Uno puede escapar de cualquier cosa, menos de su conciencia. Y yo la tengo tranquila. Puedo mirar a mi hija y decirle que obré bien como médico".