Leopoldo Luque se desligó de la atención médica de Maradona en su última declaración: “Ya no era su médico de cabecera”

Al iniciar su testimonio, Luque se enfocó en responder a las acusaciones sobre los audios incorporados a la causa y desmintió cualquier especulación sobre su interés personal o económico en torno al "10". “Quisieron decir que yo hablaba de Diego como con desprecio, como que no lo quería, y quiero demostrar que todo lo contrario. A mí no me favorecía como médico estar con él. Yo no estaba con él por fama o dinero. Estaba porque lo amaba. Es algo interno y una admiración que muchos de los que estamos acá le seguimos teniendo”, afirmó ante el tribunal.