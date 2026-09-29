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Juicio por Maradona: la coordinadora de la prepaga se quebró y responsabilizó a Luque y Cosachov

En la última jornada testimonial antes de los alegatos, Nancy Forlini declaró que la internación domiciliaria dependía exclusivamente del neurocirujano y la psiquiatra. Desmintió a Luque y rompió en llanto ante el tribunal: “Perdí mi nivel social, anímico y profesional”.

Juicio por Maradona: la coordinadora de la prepaga se quebró y responsabilizó a Luque y Cosachov
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En San Isidro, Nancy Forlini declaró ante el tribunal que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov definían el tratamiento de Maradona para deslindar su responsabilidad clínica en el juicio.
  • En la última testimonial previa a los alegatos, la médica afirmó que solo coordinaba enfermería y desmintió a Luque sobre la falta de comunicación durante la internación.
  • El testimonio cierra la etapa de pruebas y antecede a los alegatos finales, un paso clave para que el tribunal determine las responsabilidades penales por la muerte de Maradona.
Resumen generado con IA

En la apertura de la última audiencia testimonial previa a los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical imputada en la causa, amplió su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro. Durante su exposición, remarcó que las decisiones sobre el tratamiento del "10" dependían exclusivamente de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, y rechazó tener injerencia en el armado del dispositivo médico en Tigre.

"Los roles estaban muy definidos"

Forlini aseguró que su función consistió en coordinar la prestación de enfermería las 24 horas y deslindó responsabilidades clínicas. Recordó una conversación puntual con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien le transmitió que "todas las decisiones pasaban por ellos dos" —en referencia a ella y a Luque—, y que si bien podía consultar el envío de algún interconsultor, la decisión final recaía en los médicos tratantes. También remarcó que los acuerdos firmados en la Clínica Olivos llegaron a sus manos como "una decisión tomada", de la que no participó ni tuvo potestad de modificar. Por otra parte, desmintió al neurocirujano, quien había afirmado no tener contacto con ella: Forlini reveló que apenas Maradona fue externado lo llamó para ofrecerle un kinesiólogo, a lo que Luque respondió negativamente alegando que "Pelusa" contaba con uno personal.

Llanto y pedido a los jueces

Hacia el final de su indagatoria, la imputada rompió en llanto al describir el impacto que el proceso judicial tuvo en su vida personal y profesional durante los últimos años: "Es un duro camino que estoy transitando hace 6 años. Fue muy doloroso para mí y para mi familia, haber perdido mi nivel social, anímico, profesional… Les pido por favor señores jueces que entiendan bien mi rol. ¿Cómo podía actuar sin una orden? Solo espero que Dios me acompañe".

Temas Diego Armando MaradonaLa muerte de Maradona
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