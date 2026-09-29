Juicio por Maradona: la coordinadora de la prepaga se quebró y responsabilizó a Luque y Cosachov

"Los roles estaban muy definidos"

Forlini aseguró que su función consistió en coordinar la prestación de enfermería las 24 horas y deslindó responsabilidades clínicas. Recordó una conversación puntual con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien le transmitió que "todas las decisiones pasaban por ellos dos" —en referencia a ella y a Luque—, y que si bien podía consultar el envío de algún interconsultor, la decisión final recaía en los médicos tratantes. También remarcó que los acuerdos firmados en la Clínica Olivos llegaron a sus manos como "una decisión tomada", de la que no participó ni tuvo potestad de modificar. Por otra parte, desmintió al neurocirujano, quien había afirmado no tener contacto con ella: Forlini reveló que apenas Maradona fue externado lo llamó para ofrecerle un kinesiólogo, a lo que Luque respondió negativamente alegando que "Pelusa" contaba con uno personal.