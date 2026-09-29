"No se están quedando afuera por este partido": Bruno Amiconi rompió el silencio tras la polémica con San Martín

El árbitro y una relación cada vez más tensa con los hinchas

Las declaraciones de Amiconi se producen además en un contexto de permanente exposición para los árbitros del ascenso. Las decisiones tomadas durante los partidos son discutidas inmediatamente en redes sociales y, en muchos casos, las imágenes de las jugadas generan horas de debate. En el caso del partido entre Gimnasia y San Martín, la polémica se extendió incluso después del encuentro, con un cruce entre integrantes de la delegación tucumana y la terna arbitral en la zona de vestuarios.