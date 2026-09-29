"No se están quedando afuera por este partido": Bruno Amiconi rompió el silencio tras la polémica con San Martín

Resumen para apurados
- Bruno Amiconi defendió su labor tras anularle un gol a San Martín de Tucumán ante Gimnasia de Jujuy y culpó a los hinchas por instalar polémicas constantes contra los jueces.
- La controversia surgió cuando el árbitro invalidó el tanto del triunfo de Diellos por un inexistente fuera de juego, provocando fuertes cruces e incidentes en vestuarios.
- Mientras San Martín evalúa elevar un reclamo institucional, el caso profundiza la tensión entre clubes, hinchas y las cuestionadas decisiones arbitrales en el ascenso.
Dos días después de quedar en el centro de la escena por el polémico final entre Gimnasia de Jujuy y San Martín, Bruno Amiconi volvió a hablar públicamente. El árbitro, cuestionado por la decisión de anular el gol de Diego Diellos que podía significar el 3 a 2 para el "Santo", se refirió a las críticas que reciben los jueces y apuntó directamente contra los hinchas como uno de los factores que alimentan las polémicas alrededor del arbitraje.
En una entrevista con El Ascenso X3, Amiconi habló sobre la percepción que existe en el fútbol argentino respecto de los árbitros y sostuvo que muchas veces las actuaciones quedan condicionadas por la mirada de los simpatizantes.
“No tengo nada que ocultar, en la última jugada del partido hay un error. Nosotros convivimos con el error. Una vez que entramos al vestuario vemos que hay un error y que determina el resultado de un partido", dijo Amiconi, que fue más allá. "El hincha siempre siente que los árbitros queremos ir a perjudicarlos, siempre quieren instalar que generamos polémicas”, afirmó el árbitro, en una reflexión que adquiere especial repercusión después de lo ocurrido en Jujuy.
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“Cuando ingresé al vestuario, tanto mis compañeros como yo recibimos agravios por parte de los dirigentes de San Martín. En ese momento les dije: ‘Muchachos, llevamos 35 fechas del Nacional B; ustedes no se están quedando afuera por este partido’”, reconoció Amiconi.
El árbitro también puso el foco en la diferencia que, según su mirada, existe entre la repercusión que tiene un error arbitral y una actuación correcta. “Cuando dirijo bien nadie sale a hablar”, aseguró. En esa línea, planteó que los buenos desempeños de los jueces suelen pasar inadvertidos mientras que una decisión discutida rápidamente se transforma en el centro de la conversación. "El arbitraje siempre fue cuestionado", agregó.
El árbitro y una relación cada vez más tensa con los hinchas
Las declaraciones de Amiconi se producen además en un contexto de permanente exposición para los árbitros del ascenso. Las decisiones tomadas durante los partidos son discutidas inmediatamente en redes sociales y, en muchos casos, las imágenes de las jugadas generan horas de debate. En el caso del partido entre Gimnasia y San Martín, la polémica se extendió incluso después del encuentro, con un cruce entre integrantes de la delegación tucumana y la terna arbitral en la zona de vestuarios.
El árbitro había quedado particularmente cuestionado por la acción del final. Bruno Cabrera recibió sobre la derecha y asistió a Diellos, que convirtió el tercer gol de San Martín. Sin embargo, el asistente Gonzalo Ferrari levantó la bandera por una supuesta posición adelantada y Amiconi decidió anular la conquista. Las imágenes posteriores mostraron a Cabrera habilitado por los defensores de Gimnasia, por lo que la jugada generó un fuerte reclamo de San Martín.
Ahora, las palabras del árbitro vuelven a poner el foco sobre una discusión que excede aquella jugada puntual: la relación entre quienes imparten justicia, los futbolistas, los dirigentes y los hinchas. Mientras San Martín analiza llevar su reclamo por la vía institucional, Amiconi defendió públicamente el trabajo de los árbitros y cuestionó la manera en que, desde su perspectiva, se construyen las polémicas alrededor de sus decisiones.