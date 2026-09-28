La Legislatura tratará un proyecto que busca dar alojamiento a las familias del Hospital de Niños que esperan en la calle

La medida insta a la Provincia que garantice condiciones básicas de higiene y descanso para los padres, madres y tutores afectados por la falta de recursos económicos o las largas distancias. "No se trata únicamente de ofrecer un lugar donde dormir, sino de garantizar el derecho de los niños y adolescentes a permanecer acompañados por sus seres queridos durante el tratamiento médico", expresó Cano, subrayando que el acompañamiento familiar es una pieza fundamental para la recuperación de los pacientes.