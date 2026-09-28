Política

La Legislatura tratará un proyecto que busca dar alojamiento a las familias del Hospital de Niños que esperan en la calle

"No se trata únicamente de ofrecer un lugar donde dormir, sino de garantizar el derecho de los niños y adolescentes a permanecer acompañados por sus seres queridos durante el tratamiento médico", expresó Cano.

POR INICIATIVA DE JOSÉ CANO. La Legislatura tratará un proyecto que busca dar alojamiento a las familias del Hospital de Niños que esperan en la calle.
POR INICIATIVA DE JOSÉ CANO. La Legislatura tratará un proyecto que busca dar alojamiento a las familias del Hospital de Niños que esperan en la calle.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José Cano pidió a la Legislatura de Tucumán tratar un proyecto para brindar alojamiento a familias que acampan frente al Hospital de Niños durante las internaciones.
  • La iniciativa de Carlos Moreno incluye exigir al Ejecutivo un refugio transitorio urgente, tras meses de gestiones de Cano con las autoridades del centro de salud.
  • El plan busca garantizar higiene y descanso a los familiares, consolidando una política sanitaria humanizada que evite que los tutores duerman en la vía pública.
Resumen generado con IA

Frente a la dramática situación de las familias del interior que quedaron a la intemperie mientras acompañan a sus hijos internados, el legislador José Cano solicitó en la última labor parlamentaria el tratamiento del proyecto de ley de Roberto "Tigre" Moreno, el cual busca crear una solución de fondo para el alojamiento de estas personas. En el mismo sentido, Cano presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo la implementación urgente de un dispositivo de alojamiento transitorio.

La medida insta a la Provincia que garantice condiciones básicas de higiene y descanso para los padres, madres y tutores afectados por la falta de recursos económicos o las largas distancias. "No se trata únicamente de ofrecer un lugar donde dormir, sino de garantizar el derecho de los niños y adolescentes a permanecer acompañados por sus seres queridos durante el tratamiento médico", expresó Cano, subrayando que el acompañamiento familiar es una pieza fundamental para la recuperación de los pacientes.

El ex senador viene trabajando en la problemática a lo largo de este año, impulsando gestiones directas y manteniendo reuniones estratégicas con la directora del Hospital del Niño Jesús para encontrar alternativas viables que garanticen la contención de los familiares y eviten su desalojo hacia la vía pública.

"La creación de este espacio de alojamiento representa una política pública de altísimo impacto social para la Provincia. Que una familia espere en la vereda del hospital a la intemperie un parte médico de terapia intensiva, es una falla que el Estado debe reparar implementando políticas sanitarias verdaderamente humanizadas y con empatía", afirmó el parlamentario.

Temas José CanoPúblico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Osvaldo Jaldo: Repudio todos los hechos de agresión, vengan de donde vengan

Osvaldo Jaldo: "Repudio todos los hechos de agresión, vengan de donde vengan"

Lo más popular
Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas
1

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas
2

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
3

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
4

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”
5

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Ranking notas premium
Retroceder nunca, rendirse jamás
1

Retroceder nunca, rendirse jamás

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
2

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
3

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
4

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
5

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Más Noticias
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Jaldo, sobre la foto de Manzur con Cristina Kirchner: Es un pollerudo

Jaldo, sobre la foto de Manzur con Cristina Kirchner: "Es un pollerudo"

Malvinas: Tucumán llevó al Senado una réplica de la carta de 1833 y ahora apareció la respuesta de Alejandro Heredia

Malvinas: Tucumán llevó al Senado una réplica de la carta de 1833 y ahora apareció la respuesta de Alejandro Heredia

Milei arma una foto federal en París: los 13 gobernadores que lo acompañarán a la Argentina Week

Milei arma una foto federal en París: los 13 gobernadores que lo acompañarán a la "Argentina Week"

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Comentarios