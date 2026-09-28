La Legislatura tratará un proyecto que busca dar alojamiento a las familias del Hospital de Niños que esperan en la calle
"No se trata únicamente de ofrecer un lugar donde dormir, sino de garantizar el derecho de los niños y adolescentes a permanecer acompañados por sus seres queridos durante el tratamiento médico", expresó Cano.
Resumen para apurados
- José Cano pidió a la Legislatura de Tucumán tratar un proyecto para brindar alojamiento a familias que acampan frente al Hospital de Niños durante las internaciones.
- La iniciativa de Carlos Moreno incluye exigir al Ejecutivo un refugio transitorio urgente, tras meses de gestiones de Cano con las autoridades del centro de salud.
- El plan busca garantizar higiene y descanso a los familiares, consolidando una política sanitaria humanizada que evite que los tutores duerman en la vía pública.
Frente a la dramática situación de las familias del interior que quedaron a la intemperie mientras acompañan a sus hijos internados, el legislador José Cano solicitó en la última labor parlamentaria el tratamiento del proyecto de ley de Roberto "Tigre" Moreno, el cual busca crear una solución de fondo para el alojamiento de estas personas. En el mismo sentido, Cano presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo la implementación urgente de un dispositivo de alojamiento transitorio.
La medida insta a la Provincia que garantice condiciones básicas de higiene y descanso para los padres, madres y tutores afectados por la falta de recursos económicos o las largas distancias. "No se trata únicamente de ofrecer un lugar donde dormir, sino de garantizar el derecho de los niños y adolescentes a permanecer acompañados por sus seres queridos durante el tratamiento médico", expresó Cano, subrayando que el acompañamiento familiar es una pieza fundamental para la recuperación de los pacientes.
El ex senador viene trabajando en la problemática a lo largo de este año, impulsando gestiones directas y manteniendo reuniones estratégicas con la directora del Hospital del Niño Jesús para encontrar alternativas viables que garanticen la contención de los familiares y eviten su desalojo hacia la vía pública.
"La creación de este espacio de alojamiento representa una política pública de altísimo impacto social para la Provincia. Que una familia espere en la vereda del hospital a la intemperie un parte médico de terapia intensiva, es una falla que el Estado debe reparar implementando políticas sanitarias verdaderamente humanizadas y con empatía", afirmó el parlamentario.