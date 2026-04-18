Madonna le dio su bendición a Sabrina Carpenter con una aparición en medio de su show en Coachella

Pero la aparición de la reina del pop no se limitó a una canción en la que ambas bailaron y recorrieron el escenario con destreza. Madonna también se mostró maternal con Carpenter y hasta anticipó cuatro versos de una de las canciones que saldrá en su próximo álbum. En una charla desde el escenario que divirtió al público, Madonna habló de unión y de astrología. Para terminar, cantaron “Like a Prayer” a dúo.