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Madonna le dio su bendición a Sabrina Carpenter con una aparición en medio de su show en Coachella

Madonna regresó al festival tras una década para darle su bendición a Sabrina Carpenter. Entre coreografías de "Vogue" y reflexiones sobre la unión y astrología, las artistas revolucionaron la noche californiana.

Madonna le dio su bendición a Sabrina Carpenter con una aparición en medio de su show en Coachella Foto: Coachella
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Madonna sorprendió al público en el festival Coachella este viernes al unirse al show de Sabrina Carpenter en California, brindándole su bendición artística ante miles de fans.
  • Madonna regresó al festival tras una década para interpretar hits como Vogue y Like a Prayer. Lució el mismo vestuario de hace 20 años y adelantó material de su próximo álbum.
  • El encuentro marca un relevo generacional y potencia el anuncio del disco Confessions on a Dance Floor Part II. La colaboración reafirma la vigencia de Madonna en la escena actual.
Resumen generado con IA

Si había alguna duda de la capacidad y talento de Sabrina Carpenter, los postulados que las cuestionaban deberán cambiar su teoría. Es que la misma reina del pop, Madonna, acaba de darle su bendición artística apareciendo de sorpresa en el show que la cantante de 26 años dio en Coachella. Este viernes ambas estuvieron juntas en un escenario y revolucionaron al público.

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Uno de los momentos más esperados en cada show de Carpenter es “Juno”. Es que antes del final de la canción, la cantante demuestra una nueva pose sexual ilustrando la pregunta “Have you ever tried this one?” (¿Alguna vez intentaste esta?). Pero esta vez, luego de su ansiada consulta al público, no llegó una pose del Kamasutra. En cambio, las escaleras del escenario, al fondo de todo, se iluminaron con una luz cegadora. Desde las alturas, apareció Madonna y juntas cantaron "Vogue".

Pero la aparición de la reina del pop no se limitó a una canción en la que ambas bailaron y recorrieron el escenario con destreza. Madonna también se mostró maternal con Carpenter y hasta anticipó cuatro versos de una de las canciones que saldrá en su próximo álbum. En una charla desde el escenario que divirtió al público, Madonna habló de unión y de astrología. Para terminar, cantaron “Like a Prayer” a dúo.

Madonna apareció en Coachella para el show de Sabrina Carpenter

La última vez que Madonna pisó el escenario de Coachella fue hace más de 10 años, cuando el cantante Drake la invitó a participar de su show. Antes, también había participado pero como protagonista. Ella misma contó que 20 años atrás tuvo su propio espectáculo en un Coachella en el que llevó las mismas botas, campera y corsé que lució la noche de este viernes.

“Hace 20 años actué en Coachella. Estaba en la carpa de dance y fue la primera vez que interpreté ‘Confessions on a Dance Floor: Part I’ en Estados Unidos y eso fue muy emocionante”, contó. Es que hace apenas unos días Madonna anunció el estreno de “Confessions on a Dance Floor: Part II” y Carpenter fue la agraciada que logró un adelanto del nuevo material de Madonna.

La reina del pop también hizo una larga reflexión sobre los tiempos astrológicos que transitamos e hizo referencia a la Luna Nueva en Tauro y la necesidad de enfrentar los conflictos. Llamó a permanecer unidos mediante la música y evitar “levantar la voz”. “Lo mejor de la música es que une a la gente”, afirmó.

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