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El 2026 entra en su recta final: cuántos feriados quedan y cuándo serán

El calendario de octubre a diciembre incluye cinco feriados y varias jornadas extendidas para planificar escapadas y viajes.

El 2026 entra en su recta final: cuántos feriados quedan y cuándo serán
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Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina tendrá cinco feriados nacionales entre octubre y diciembre de 2026 por conmemoraciones patrias y la visita papal.
  • El esquema combina traslados de fechas patrias con jornadas no laborables decretadas en varias provincias por la llegada del Sumo Pontífice.
  • La sucesión de fines de semana largos busca incentivar el turismo interno y ofrece un alivio laboral en el último tramo del año.
Resumen generado con IA

El 2026 está a punto de entrar en su último trimestre y con la llegada de octubre será útil revisar la agenda. En los últimos meses del año es cuando más se añoran las vacaciones, razón por la cual los feriados pueden ofrecer algún alivio a los trabajadores. En total, a Argentina le restan cinco feriados entre octubre y diciembre y algunas jurisdicciones todavía están revisando añadir días no hábiles al calendario durante la segunda semana de noviembre.

Feriados por la visita del Papa León XIV: qué días serán y a quiénes alcanzan

Feriados por la visita del Papa León XIV: qué días serán y a quiénes alcanzan

La visita del papa León XIV modificó el cronograma de feriados para todo el país. De forma particular, también introdujo cambios en las agendas de, al menos, dos provincias. Tucumán aún evalúa agregar dos feriados más para promover los viajes de los ciudadanos a Córdoba y Buenos Aires, durante el viaje apostólico. Los feriados que le quedan al año, además, formarán tres fines de semana largos y uno extra largo de cuatro días.

Feriado de octubre

El próximo feriado en el calendario nacional es el de octubre, que tendrá lugar en la segunda semana. El primer fin de semana largo será entre el sábado 10 y el lunes 12, inclusive. Este último día se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza, según se anunció de forma oficial desde el Gobierno nacional.

El 12 de octubre fue declarado un feriado trasladable. Pero, como este año coincide con un día lunes, se mantendrá en el mismo día, dando continuidad al fin de semana del sábado 10 y domingo 11.

Feriados de noviembre

En noviembre la agenda aún no está definida para algunas provincias, entre ellas, Tucumán. Mientras que el primer feriado será el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, aún se analiza decretar feriados el martes 10 y miércoles 11. En caso de aprobarse la iniciativa, parte del país estaría ante un fin de semana de cinco días, uno de los más extensos de todo el año. Buenos Aires y Córdoba, provincias que recibirán al Sumo Pontífice, ya aprobaron los tres días de feriado.

El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita de León XIV

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Pero esos no son los únicos días destacados en la agenda de noviembre, puesto que, incluso antes de la confirmación de la visita papal, el calendario ya tenía marcado el lunes 23. La festividad corresponde al Día de la Soberanía Nacional, originalmente establecida para el 20 de noviembre. El Gobierno decidió trasladar el feriado al lunes siguiente y formar así un fin de semana largo junto al sábado y domingo.

Feriados de diciembre

Diciembre cerrará el año con el último fin de semana de cuatro días para todo el país. Entre la primera y segunda semana se establecieron dos feriados: uno inamovible y, el otro, con fines turísticos. El fin de semana XL iniciará el sábado 5 de diciembre y terminará el martes 8. El lunes 7 fue declarado feriado puente para incentivar los viajes internos y, el martes 8, será el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

El último feriado del año será el de las fiestas por Navidad el 25 de diciembre. Este año coincidirá con un viernes, por lo que habrá un fin de semana extendido para algunos de los trabajadores.

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