El 2026 entra en su recta final: cuántos feriados quedan y cuándo serán

Feriados de noviembre

En noviembre la agenda aún no está definida para algunas provincias, entre ellas, Tucumán. Mientras que el primer feriado será el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, aún se analiza decretar feriados el martes 10 y miércoles 11. En caso de aprobarse la iniciativa, parte del país estaría ante un fin de semana de cinco días, uno de los más extensos de todo el año. Buenos Aires y Córdoba, provincias que recibirán al Sumo Pontífice, ya aprobaron los tres días de feriado.