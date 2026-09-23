SociedadActualidad

Importante cambio beneficia a quienes reciben la Asignación Universal Hijo

La medida fue implementada por el Ministerio de Capital Humano.

Cómo será el aumento de la AUH
Cómo será el aumento de la AUH (Imagen Web)
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Capital Humano determinó que la acreditación de escolaridad y salud de la AUH será automática en Argentina para facilitar el cobro del 20% retenido.
  • La medida suprime el certificado en papel mediante un cruce de datos entre Anses, Salud y Educación para titulares de 5 a 17 años de edad.
  • El sistema busca reducir errores y desburocratizar trámites para 2,5 millones de familias; si falla la validación, podrá gestionarse de forma presencial.
Resumen generado con IA

La acreditación de salud y escolaridad que deben presentar los beneficiarios de la AUH ahora pasa a ser automática, por lo que ya no habrá necesidad de gestionar el certificado manual para cobrar la prestación, según informó el Ministerio de Capital Humano.

A través de un comunicado, la cartera que comanda Sandra Pettovello informó que “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades para los titulares de 5 a 17 años serán informados directamente a Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”.

Cambió el trámite de la AUH: qué deben hacer las familias para cobrar el dinero retenido

Cambió el trámite de la AUH: qué deben hacer las familias para cobrar el dinero retenido

De esta manera los titulares de la AUH quedan eximidos de este trámite, por el que se mantenía retenido el 20% de la asignación, hasta completar la documentación expedida por la escuela para acreditar la condición de alumno regular, y con el certificado de vacunación que garantizaba el control sanitario.

De acuerdo a la información oficial, esta medida va en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía. Asimismo, garantiza una mayor veracidad al verificar la información en la fuente oficial, reduciendo el margen de error y de fraude que implica la certificación manual, y optimiza la eficiencia administrativa.

Cabe destacar que, si el cruce automático de información no logra verificar los datos de un titular, se podrá continuar presentando la documentación de forma presencial ante Anses como lo hacía habitualmente.

De cuánto es la AUH en septiembre 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en septiembre, con la actualización del 2,11%:

Asignación Universal por Hijo

$123.221,55

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

$401.226,62

Asignación por Embarazo

$123.221,55

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Quiénes reciben la AUH

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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