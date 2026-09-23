Importante cambio beneficia a quienes reciben la Asignación Universal Hijo

A través de un comunicado, la cartera que comanda Sandra Pettovello informó que “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades para los titulares de 5 a 17 años serán informados directamente a Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”.