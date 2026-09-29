El llamativo posteo sobre Messi que hizo el Balón de Oro tras el cierre de la votación

Cuándo se conocerá al ganador

La ceremonia del Balón de Oro será el 26 de octubre en Londres y tendrá como base de evaluación el período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, día en que se disputó la final del Mundial. Los periodistas debieron analizar el rendimiento individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.