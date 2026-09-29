El llamativo posteo sobre Messi que hizo el Balón de Oro tras el cierre de la votación

Resumen para apurados
- La cuenta del Balón de Oro publicó en redes un video con goles de Lionel Messi tras cerrar la votación del jurado, generando expectativa previa a la gala del 26 de octubre en Londres.
- El jurado de 100 periodistas ya emitió sus votos bajo estricta reserva. Messi integra la nómina de 30 candidatos tras destacarse en Inter Miami y la selección argentina.
- El resultado se revelará en Londres el 26 de octubre, donde el astro rosarino buscará conquistar el noveno Balón de Oro en su decimoséptima nominación profesional.
La expectativa por el Balón de Oro 2026 ya entró en su etapa final y un particular posteo volvió a poner a Lionel Messi en el centro de la escena. Después de que se cerrara la votación, la cuenta oficial del premio publicó un video con tres goles del capitán de Inter Miami, una decisión que rápidamente llamó la atención entre los fanáticos.
La publicación apareció luego de que los 100 periodistas que integran el jurado internacional enviaran sus elecciones. A partir de ese momento, el resultado quedó bajo reserva y no habrá confirmación oficial hasta la ceremonia del próximo 26 de octubre, en Londres.
El material compartido en redes muestra distintas definiciones de Messi con la camiseta de Inter Miami. El argentino forma parte de los 30 nominados al premio y vuelve a competir por el máximo reconocimiento individual después de una temporada en la que tuvo protagonismo con su club y con la selección argentina.
El posteo, sin embargo, no incluyó ninguna referencia al resultado de la votación ni brindó indicios oficiales sobre quién será el ganador. La publicación generó expectativa precisamente por el momento en que fue realizada, aunque por ahora no existe información oficial que vincule ese contenido con el desenlace de la elección.
1ï¸â£ day, 1ï¸â£ nominee— Ballon d'Or (@ballondor) September 29, 2026
ð¦ð· Lionel Messi#ballondor pic.twitter.com/LHI1NvR8WW
Cuándo se conocerá al ganador
La ceremonia del Balón de Oro será el 26 de octubre en Londres y tendrá como base de evaluación el período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, día en que se disputó la final del Mundial. Los periodistas debieron analizar el rendimiento individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.
Cada integrante del jurado seleccionó a diez futbolistas y otorgó 15 puntos al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y luego una escala descendente hasta un punto. Messi buscará sumar otro premio a una carrera en la que ya consiguió ocho Balones de Oro y alcanzó su decimoséptima nominación.