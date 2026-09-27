Horóscopo: qué dejar atrás y qué impulsar en una semana de giros astrológicos

El movimiento de Marte hacia Leo orienta los esfuerzos hacia la generación de recursos económicos y la revalorización de la propia labor profesional. Con el ingreso de Mercurio a Escorpio, se dinamiza el área del romance, la escritura y la expresión creativa. El inicio de la retrogradación de Venus en esa misma zona propone un período de reflexión sobre el placer y las relaciones afectivas. A su vez, el Cuarto menguante en el propio signo invita a soltar facetas del pasado que ya no resultan representativas, al tiempo que la oposición entre Marte y Plutón aconseja postergar la firma de acuerdos o compromisos financieros.