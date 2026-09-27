Horóscopo: qué dejar atrás y qué impulsar en una semana de giros astrológicos

Resumen para apurados
- El horóscopo del 28 de septiembre al 4 de octubre anticipa giros astrológicos clave por el paso de Marte a Leo y Mercurio a Escorpio, que impulsan proyectos y diálogos.
- El período coincide con la Luna menguante en Cáncer, la retrogradación de Venus y fricciones entre Marte y Plutón, facilitando el cierre de ciclos y la sanación emocional.
- Estas configuraciones abrirán seis semanas de revisión en los vínculos y demandarán templanza para evitar disputas de poder tanto en el ámbito laboral como afectivo.
Para el horóscopo de la semana del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026, las predicciones señalan que el tránsito de Marte ingresando a Leo durante el lunes devuelve la motivación para destacar, crear e impulsar cada proyecto personal con pasión. Por su parte, la llegada de Mercurio a Escorpio el día miércoles promueve diálogos intensos y reflexiones sinceras en los vínculos.
El sábado marca un punto clave debido al inicio de la retrogradación de Venus en Escorpio, un proceso de seis semanas enfocado en evaluar relaciones, deseos profundos e ideas sobre la propia valoración. En esa misma fecha, la Luna alcanza la fase de Cuarto menguante en Cáncer para facilitar la liberación de cargas emocionales, mientras la confrontación entre Marte y Plutón incrementa el nivel de tensión en el ambiente.
- Aries
- Tauro
La semana inicia con la necesidad de priorizar el descanso y el cuidado personal. El paso de Marte a Leo dinamiza el área del hogar, favoreciendo iniciativas vinculadas a reformas o mudanzas, aunque resulta conveniente evitar reclamos ante la eventual falta de apoyo de seres cercanos. El ingreso de Mercurio a Escorpio intensifica el diálogo en la pareja y abre espacio a ideas novedosas que requieren ser registradas. La retrogradación de Venus sobre el eje de las relaciones invita a evaluar patrones vinculares ante el eventual retorno de personas del pasado, mientras que la fase lunar menguante motiva el reordenamiento de los hábitos y el bienestar diario.
- Géminis
El tránsito de Marte por Leo acelera la comunicación, los desplazamientos breves y la gestión de trámites. La alianza entre el Sol y Urano favorece la planificación de actividades grupales o salidas diferentes, al tiempo que la llegada de Mercurio a Escorpio encauza la atención hacia la organización del trabajo y el cuidado de la salud. Hacia el cierre de la semana, la influencia lunar otorga claridad respecto a metas futuras; sin embargo, las tensiones entre Mercurio, Marte y Plutón recomiendan cautela en los intercambios verbales para evitar conflictos. La retrogradación de Venus plantea interrogantes sobre las rutinas actuales y el Cuarto menguante promueve el reordenamiento de las finanzas.
- Cáncer
El movimiento de Marte hacia Leo orienta los esfuerzos hacia la generación de recursos económicos y la revalorización de la propia labor profesional. Con el ingreso de Mercurio a Escorpio, se dinamiza el área del romance, la escritura y la expresión creativa. El inicio de la retrogradación de Venus en esa misma zona propone un período de reflexión sobre el placer y las relaciones afectivas. A su vez, el Cuarto menguante en el propio signo invita a soltar facetas del pasado que ya no resultan representativas, al tiempo que la oposición entre Marte y Plutón aconseja postergar la firma de acuerdos o compromisos financieros.
- Leo
La llegada de Marte al propio signo se suma al impulso de Júpiter, renovando la energía necesaria para concretar proyectos personales que permanecían postergados, aunque demanda canalizar con templanza la reactivación emocional. El paso de Mercurio a Escorpio favorece el abordaje de asuntos familiares importantes. No obstante, hacia el fin de semana pueden surgir exigencias contrapuestas entre el ámbito laboral y las demandas de la pareja. La retrogradación de Venus invita a revisar el sentido de pertenencia y los valores heredados, mientras que el enfrentamiento entre Marte y Plutón requiere evitar disputas de poder dentro de la relación. El Cuarto menguante en Cáncer sugiere buscar momentos de introspección antes del retorno lunar al signo.
- Virgo
Una oportunidad vinculada al ámbito profesional o a la generación de ingresos se presenta a inicios de la semana tras la alineación del Sol con Urano. En paralelo, el ingreso de Marte a Leo incrementa la percepción intuitiva, mientras que el traslado de Mercurio a Escorpio agudiza la capacidad de análisis y concentración. Conviene gestionar el nivel de exigencia laboral para prevenir situaciones de estrés derivadas de la cuadratura entre Mercurio, Marte y Plutón. Por último, la retrogradación de Venus y la fase lunar menguante abren un período de reevaluación sobre los vínculos cercanos, el diálogo con hermanos y el rol que cumplen ciertas amistades en la etapa presente.
- Libra
El contacto entre el Sol y Urano favorece la improvisación de viajes o actividades fuera de la rutina. La entrada de Marte en Leo fortalece la vida social y el trabajo con grupos de pares, al tiempo que la llegada de Mercurio a Escorpio invita a planificar finanzas e incrementar la búsqueda de clientes. Durante este período, la retrogradación de Venus da inicio a un proceso analítico sobre la administración de recursos, deudas y la autovaloración personal. Ante las tensiones entre Marte y Plutón, resulta conveniente establecer límites de forma serena ante opiniones externas respecto a la vida afectiva.
- Escorpio
El ingreso de Marte a Leo activa el área profesional y el impulso por visibilizar proyectos individuales, requiriendo al mismo tiempo atención a los reclamos de tiempo por parte de la pareja. Con el arribo de Mercurio al propio signo, las opiniones personales adquieren mayor firmeza, aunque la cuadratura con Marte y Plutón exige templanza en el entorno de trabajo para no escalar discusiones. La retrogradación de Venus invita a revisar la imagen personal, los cuidados integrales y las expectativas en el amor, recomendando postergar decisiones drásticas o compromisos afectivos apresurados durante las próximas semanas.
- Sagitario
El paso de Marte a Leo fortalece la búsqueda de nuevos horizontes y aprendizajes. En tanto, el traslado de Mercurio a Escorpio orienta la atención hacia la introspección y el descanso, haciendo relevante el registro de las intuiciones y sueños. Los encuentros y propuestas inesperadas se ven favorecidos por el tránsito lunar y la armonía entre Marte y Neptuno, impulsando momentos de recreación. Hacia el fin de semana, la retrogradación de Venus y el Cuarto menguante en Cáncer promueven la resolución de asuntos emocionales pendientes, mientras que la oposición entre Marte y Plutón advierte sobre la necesidad de cuidar el tono en las discusiones familiares.
- Capricornio
La llegada de Marte a Leo impulsa la resolución de asuntos financieros compartidos y dinamiza el área afectiva. El ingreso de Mercurio a Escorpio facilita la ampliación de la red de contactos, abriendo espacio para la planificación estratégica de los meses siguientes. La fase lunar menguante invita a encarar las relaciones interpersonales desde un enfoque realista, soltando expectativas infundadas. Asimismo, la retrogradación de Venus propicia un filtro consciente respecto a las amistades que acompañan el presente, demandando calma frente a probables desacuerdos de índole económica.
- Acuario
Una propuesta vinculada a la formación académica o al desarrollo personal se presenta gracias a la alianza del Sol con Urano. El ingreso de Marte a Leo enfoca la energía en los acuerdos de pareja y alianzas de trabajo, mientras que el paso de Mercurio a Escorpio posiciona los temas profesionales en el centro de la escena. La cuadratura entre Mercurio, Marte y Plutón advierte sobre la importancia de evitar respuestas impulsivas en el trabajo. A su vez, la retrogradación de Venus invita a evaluar la satisfacción laboral, exigiendo sostener la postura propia ante tensiones vinculares sin recurrir a dinámicas de manipulación.
- Piscis
El tránsito de Marte por Leo brinda el impulso requerido para reordenar hábitos diarios, la actividad física y los pendientes del trabajo, evitando sobreexigencias iniciales. La llegada de Mercurio a Escorpio aporta claridad para la síntesis de conocimientos y el estudio, al tiempo que la interacción favorable entre Marte y Neptuno facilita la concreción de proyectos creativos. Finalmente, la retrogradación de Venus en la casa de las creencias motiva la revisión de la vocación y las metas a largo plazo, en una semana que concluye con una clara llamada a priorizar el descanso corporal.