DeportesMotores

Gasly reveló que recibió amenazas de muerte tras el incidente con Colapinto

El piloto francés reveló que recibió ataques después de lo ocurrido durante el Gran Premio de Madrid. Colapinto repudió los mensajes contra su compañero de Alpine y aseguró que la situación en pista ya fue analizada puertas adentro.

Pierre Gasly, de Alpine.
Pierre Gasly, de Alpine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly reveló que recibió amenazas de muerte tras un roce en pista con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 por una orden de equipo no cumplida.
  • Durante la carrera, Colapinto pidió pasar a Gasly para frenar a Piastri, pero el francés no cedió el lugar de inmediato, lo que desató la furia de fanáticos en redes sociales.
  • Colapinto repudió el acoso digital y aseguró que Alpine resolvió el conflicto internamente, llamando a la calma para evitar la toxicidad entre hinchadas en el automovilismo.
Resumen generado con IA

La tensión que se produjo entre Pierre Gasly y Franco Colapinto durante el Gran Premio de Madrid trascendió rápidamente los límites de la pista. El piloto francés reveló que recibió amenazas de muerte y ataques dirigidos también hacia integrantes de su familia y su novia después del episodio protagonizado con su compañero de Alpine.

La situación se produjo durante las últimas vueltas de la carrera. Gasly circulaba a un ritmo inferior porque todavía debía realizar una parada en boxes, mientras Colapinto se encontraba detrás intentando defender su posición frente a Oscar Piastri.

El argentino pidió por radio un cambio de posiciones. Sin embargo, Gasly permaneció por delante y Piastri consiguió acercarse hasta quedar a apenas dos décimas de Colapinto. Finalmente, el francés ingresó a boxes y el piloto de Pilar pudo conservar el séptimo puesto.

Gasly explicó posteriormente que “no hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal”, pero la situación generó fuertes críticas en las redes sociales.

“Personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Creo que, hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así”, expresó el francés en diálogo con Motorsport.

Sin embargo, remarcó que los mensajes superaron cualquier límite aceptable. “Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia”, sostuvo.

Colapinto repudió los ataques contra Gasly

Colapinto también se refirió a lo sucedido y rechazó los mensajes enviados contra su compañero. El argentino explicó además que Alpine analizó internamente el episodio de la carrera.

“Creo que el equipo lo gestionó y siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”, señaló.

Sobre el momento en pista, reconoció que la cercanía de Piastri había complicado su carrera. “Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas. Hablamos dentro del equipo y lo gestionamos juntos”, explicó.

El argentino también fue contundente al repudiar las agresiones. “Mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. Nunca es agradable recibir ese tipo de cosas”, afirmó.

Colapinto remarcó que mantiene una buena relación con Gasly y pidió que el apoyo hacia él no se transforme en ataques contra otros pilotos. “Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos”, concluyó.

Temas Fórmula 1ArgentinaPierre GaslyFranco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rafael Camara, la nueva joya brasileña que podría llegar a la Fórmula 1 en 2027

Rafael Camara, la nueva joya brasileña que podría llegar a la Fórmula 1 en 2027

Franco Colapinto contó cómo quedó su relación con Gasly tras el cruce en España

Franco Colapinto contó cómo quedó su relación con Gasly tras el cruce en España

Max Verstappen largó último ante 100 rivales y ganó una increíble carrera de karting

Max Verstappen largó último ante 100 rivales y ganó una increíble carrera de karting

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Franco Colapinto alcanzó los 40 Grandes Premios en la Fórmula 1 y va por una marca de Fangio

Franco Colapinto alcanzó los 40 Grandes Premios en la Fórmula 1 y va por una marca de Fangio

Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
2

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
4

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano
5

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
4

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
5

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Más Noticias
Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

Atlético Tucumán despedirá al Pulga Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

Atlético Tucumán despedirá al "Pulga" Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán: el cronograma completo del fin de semana de F1

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Comentarios