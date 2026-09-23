Gasly reveló que recibió amenazas de muerte tras el incidente con Colapinto
El piloto francés reveló que recibió ataques después de lo ocurrido durante el Gran Premio de Madrid. Colapinto repudió los mensajes contra su compañero de Alpine y aseguró que la situación en pista ya fue analizada puertas adentro.
Resumen para apurados
- Pierre Gasly reveló que recibió amenazas de muerte tras un roce en pista con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 por una orden de equipo no cumplida.
- Durante la carrera, Colapinto pidió pasar a Gasly para frenar a Piastri, pero el francés no cedió el lugar de inmediato, lo que desató la furia de fanáticos en redes sociales.
- Colapinto repudió el acoso digital y aseguró que Alpine resolvió el conflicto internamente, llamando a la calma para evitar la toxicidad entre hinchadas en el automovilismo.
La tensión que se produjo entre Pierre Gasly y Franco Colapinto durante el Gran Premio de Madrid trascendió rápidamente los límites de la pista. El piloto francés reveló que recibió amenazas de muerte y ataques dirigidos también hacia integrantes de su familia y su novia después del episodio protagonizado con su compañero de Alpine.
La situación se produjo durante las últimas vueltas de la carrera. Gasly circulaba a un ritmo inferior porque todavía debía realizar una parada en boxes, mientras Colapinto se encontraba detrás intentando defender su posición frente a Oscar Piastri.
El argentino pidió por radio un cambio de posiciones. Sin embargo, Gasly permaneció por delante y Piastri consiguió acercarse hasta quedar a apenas dos décimas de Colapinto. Finalmente, el francés ingresó a boxes y el piloto de Pilar pudo conservar el séptimo puesto.
Gasly explicó posteriormente que “no hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal”, pero la situación generó fuertes críticas en las redes sociales.
“Personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Creo que, hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así”, expresó el francés en diálogo con Motorsport.
Sin embargo, remarcó que los mensajes superaron cualquier límite aceptable. “Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia”, sostuvo.
Colapinto repudió los ataques contra Gasly
Colapinto también se refirió a lo sucedido y rechazó los mensajes enviados contra su compañero. El argentino explicó además que Alpine analizó internamente el episodio de la carrera.
“Creo que el equipo lo gestionó y siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”, señaló.
Sobre el momento en pista, reconoció que la cercanía de Piastri había complicado su carrera. “Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas. Hablamos dentro del equipo y lo gestionamos juntos”, explicó.
El argentino también fue contundente al repudiar las agresiones. “Mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. Nunca es agradable recibir ese tipo de cosas”, afirmó.
Colapinto remarcó que mantiene una buena relación con Gasly y pidió que el apoyo hacia él no se transforme en ataques contra otros pilotos. “Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos”, concluyó.