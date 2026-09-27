La Libertad Avanza realizó en Tucumán su Congreso Nacional de la Juventud

El principal orador de la jornada fue el candidato a gobernador de Tucumán, Lisandro Catalán, quien estuvo acompañado por los diputados nacionales de La Libertad Avanza Federico Pelli y Gerardo Huesen; los legisladores José Macome y Claudio Viñas; la candidata a intendenta de Alderetes, Daniela Cruz Martínez; el concejal Álvaro Apud y referentes de la juventud libertaria a nivel nacional, entre ellos Iñaki Gutiérrez, Rocío Gómez y Eugenia Rolón.