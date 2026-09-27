La Libertad Avanza realizó en Tucumán su Congreso Nacional de la Juventud
El encuentro se llevó a cabo este sábado en el Hotel Catalinas Park y contó con la participación de dirigentes nacionales, diputados, legisladores, concejales y referentes juveniles de distintos municipios. Lisandro Catalán fue el principal orador y cerró el encuentro con un fuerte mensaje contra el gasto de la política.
Resumen para apurados
- La Libertad Avanza reunió a 800 jóvenes este sábado en Tucumán en el Congreso Nacional de la Juventud para fortalecer su militancia territorial y cuestionar el gasto político.
- El evento contó con paneles sobre redes sociales y organización municipal, liderados por dirigentes como Lisandro Catalán y referentes juveniles e influencers nacionales.
- El encuentro funcionó como muestra del despliegue territorial libertario que busca consolidar el espacio para disputar la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2027.
La Libertad Avanza reunió este sábado a unos 800 jóvenes en el Congreso Nacional de la Juventud, realizado en el Hotel Catalinas Park de San Miguel de Tucumán. El encuentro convocó a referentes de la juventud libertaria de distintos puntos de la provincia y contó con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales del espacio.
El principal orador de la jornada fue el candidato a gobernador de Tucumán, Lisandro Catalán, quien estuvo acompañado por los diputados nacionales de La Libertad Avanza Federico Pelli y Gerardo Huesen; los legisladores José Macome y Claudio Viñas; la candidata a intendenta de Alderetes, Daniela Cruz Martínez; el concejal Álvaro Apud y referentes de la juventud libertaria a nivel nacional, entre ellos Iñaki Gutiérrez, Rocío Gómez y Eugenia Rolón.
Durante la jornada se desarrollaron distintos paneles vinculados con la participación política y el rol de los jóvenes en el armado territorial de La Libertad Avanza en Tucumán.
Uno de los espacios estuvo dedicado a la juventud y el trabajo territorial, con representantes de distintos municipios que expusieron sobre el proceso de construcción política y organización que vienen llevando adelante en sus localidades.
También se realizó un panel de influencers y redes sociales, coordinado por Gosen, en el que se abordó el rol de las redes sociales como herramienta de comunicación política y la participación de los jóvenes en la difusión de las ideas de La Libertad Avanza.
El cierre estuvo a cargo de Lisandro Catalán, quien brindó un discurso con fuertes críticas al gasto político y planteó la necesidad de avanzar hacia una transformación de la estructura del Estado.
En ese marco, Catalán remarcó ante los jóvenes que el espacio libertario tiene como objetivo disputar el gobierno provincial y afirmó que “el año que viene vamos a ganar la provincia”, en referencia a las elecciones de 2027.
El dirigente también destacó el protagonismo de los jóvenes dentro de la construcción política de La Libertad Avanza en Tucumán y agradeció la participación de los cientos de militantes que asistieron al encuentro.
La convocatoria se convirtió así en una de las principales actividades de la juventud libertaria en Tucumán y funcionó como una muestra del despliegue territorial que el espacio busca consolidar de cara al proceso electoral de 2027.