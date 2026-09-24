Misterio en Francia: encontraron muerta a una modelo brasileña y detuvieron a su exnovio

La investigación había comenzado horas antes a partir de la denuncia por la desaparición de Larissa. Un hombre que se presentó como amigo de la joven acudió a la Policía de Niza y contó que había ido hasta su departamento y había visto salir a un hombre con varias bolsas. Los investigadores también observaron indicios de que el domicilio había sido limpiado recientemente.