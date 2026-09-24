Misterio en Francia: encontraron muerta a una modelo brasileña y detuvieron a su exnovio
Larissa Brito dos Santos tenía 25 años y vivía en Francia desde 2023. Su cuerpo fue encontrado durante un control en la autopista A8, cerca de Brignoles. Su expareja, un hombre de 29 años identificado como Mathieu, niega haber cometido el crimen.
Resumen para apurados
- La policía francesa halló el 21 de septiembre el cuerpo de la modelo brasileña Larissa Brito en el auto de su expareja, quien fue detenido como principal sospechoso.
- El hallazgo ocurrió en un control vial en la autopista A8. La víctima presentaba heridas de arma blanca y su familia había denunciado amenazas previas de su expareja.
- El sospechoso quedó bajo prisión preventiva mientras la autopsia determinará la causa exacta de muerte y la familia coordina la repatriación del cuerpo a Brasil.
La Justicia francesa investiga la muerte de Larissa Brito dos Santos, una modelo brasileña de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 21 de septiembre dentro del automóvil de su expareja, durante un control de rutina en la autopista A8, en las cercanías de Niza, Francia. El hombre, identificado como Mathieu, tiene 29 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, aunque niega las acusaciones.
Según informaron medios franceses y brasileños, los agentes de la policía aduanera inspeccionaron el vehículo en un área de descanso de la A8, a la altura de Brignoles, y encontraron los restos de la joven ocultos en el interior del automóvil. El fiscal de Niza, Damien Martinelli, informó que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con heridas de arma blanca y que había sido desmembrado.
La investigación había comenzado horas antes a partir de la denuncia por la desaparición de Larissa. Un hombre que se presentó como amigo de la joven acudió a la Policía de Niza y contó que había ido hasta su departamento y había visto salir a un hombre con varias bolsas. Los investigadores también observaron indicios de que el domicilio había sido limpiado recientemente.
El último mensaje de Larissa a su madre antes de desaparecer
Uno de los elementos que los investigadores intentan reconstruir es el último contacto de Larissa con su familia. El domingo, la joven le habría enviado un mensaje de WhatsApp a su madre, Liliane Brito Nogueira, para advertirle que su expareja estaba en su casa.
Según el relato de la madre difundido por medios brasileños y franceses, el mensaje decía: “Mathieu está aquí”. Después de esa comunicación, Larissa dejó de responder los mensajes y llamados.
La madre contó que intentó comunicarse con su hija y posteriormente con Mathieu. Según su testimonio, un hombre atendió el teléfono y le dijo que Larissa estaba durmiendo. Cuando Liliane manifestó que recurriría a la Policía, aseguró que su número fue bloqueado. Estos hechos forman parte de los testimonios incorporados a la investigación y todavía deben ser establecidos judicialmente.
Qué se sabe de la relación entre Larissa y Mathieu
Larissa se había trasladado desde Brasil a Francia en 2023 y residía en la zona de Niza, donde trabajaba como modelo. Según los testimonios de su familia citados por medios brasileños, había mantenido una relación de unos meses con Mathieu y decidió terminarla.
La familia sostuvo que la joven quería alejarse de su expareja y que habría recibido amenazas y episodios de persecución. También señaló que Larissa había decidido cortar la relación después de conocer supuestos vínculos de Mathieu con el crimen organizado local. Se trata de afirmaciones realizadas por familiares y medios de comunicación que son materia de investigación.
El hombre de 29 años cuenta, según reportes de medios franceses, con antecedentes por delitos vinculados a la seguridad vial y a infracciones relacionadas con estupefacientes. Actualmente permanece detenido y rechaza las acusaciones en su contra. El miércoles 23 de septiembre fue puesto bajo investigación judicial por la muerte de su expareja y quedó en prisión preventiva.
La autopsia será clave para determinar cómo murió
Las autoridades francesas ordenaron una autopsia para establecer oficialmente la causa y las circunstancias de la muerte de Larissa Brito. Según informó la familia, el procedimiento está previsto para el lunes 28 de septiembre.
Mientras continúa la investigación, la familia de la joven inició en Brasil una colecta para afrontar los gastos de repatriación del cuerpo. Larissa llevaba alrededor de tres años viviendo en Francia y antes de trasladarse a Europa había trabajado en locales nocturnos de San Pablo.
La causa continúa abierta y la Justicia francesa deberá determinar qué ocurrió en el departamento de Larissa, cómo murió la joven y cuál fue la participación de su expareja en los hechos.