Después de los 40: ¿cuáles son los ejercicios de fuerza recomendados por un experto ideales para fortalecer el cuerpo y el cerebro?

Ruiz, especialista en programas para perder grasa, aporta una nueva mirada al entrenamiento. Casi siempre se asoció la actividad física como un beneficio para el cuerpo, porque a menudo se lo percibía como disociado de la mente, como dos componentes separados e independientes. Pero el organismo humano no trabaja por compartimentos aislados. Cuando el cuerpo entra en movimiento, la respiración se modifica, el flujo sanguíneo aumenta, el sistema nervioso se activa y se segregan sustancias asociadas al bienestar, lo que envía al cerebro la señal directa de adaptarse al esfuerzo realizado.