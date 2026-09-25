Cinco ejercicios para cuidar las articulaciones y ganar fuerza en casa después de los 50

Uno de los mayores errores al envejecer es asumir que hay que dejar de desafiar al cuerpo, según explica a Men's Fitness el osteópata y entrenador James Davies: "La mayoría de los dolores no aparecen por un mal entrenamiento, sino por la inactividad y la falta de recuperación. La meta no es evitar el ejercicio, sino moverse mejor y ser constante". Para el experto, la fuerza debe verse como una inversión a largo plazo para conservar la independencia.