Sociedad Camino del Perú: piden que los desarrolladores acompañen con obras ATAJO. Una calle informal entre el Camino del Perú y Fanzolato es una vía cada vez más usada para conectar Cevil Redondo con Yerba Buena. la gaceta / fotos de analía jaramillo El ministro Marcelo Nazur sostuvo que el sector privado también debe participar de las inversiones necesarias. Se necesita ampliar la ruta. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Lucía Lozano Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánYerba BuenaMarcelo Nazur Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú La batalla diaria de los varitas del Camino del Perú para ordenar el caos La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú "El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú