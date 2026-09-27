Sociedad

Camino del Perú: piden que los desarrolladores acompañen con obras

ATAJO. Una calle informal entre el Camino del Perú y Fanzolato es una vía cada vez más usada para conectar Cevil Redondo con Yerba Buena. la gaceta / fotos de analía jaramillo
ATAJO. Una calle informal entre el Camino del Perú y Fanzolato es una vía cada vez más usada para conectar Cevil Redondo con Yerba Buena. la gaceta / fotos de analía jaramillo

El ministro Marcelo Nazur sostuvo que el sector privado también debe participar de las inversiones necesarias. Se necesita ampliar la ruta.

Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 5 Hs

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